Ozonschädigung: Chinesische Firmen setzen offenbar heimlich FCKW frei

Eigentlich dürfen FCKWs wie der hochpotente Ozonkiller Trichlorfluormethan (CFC-11) überhaupt nicht mehr verwendet werden. Ihr Einsatz ist weltweit durch das Montrealer Protokoll verboten. Doch offenbar hält sich nicht jeder daran: Atmosphärische Messungen zeigen, dass jährlich noch rund elftausend Tonnen neu freigesetzt werden – vermutlich von Firmen, die das Gas inoffiziell verwenden.

Für immerhin geschätzte siebentausend Tonnen CFC-11 konnte nun die Quelle eindeutig bestimmt werden: Sie stammen aus dem Nordosten Chinas, genauer gesagt aus den Provinzen Shandong und Hebei. Das berichtet ein internationales Forscherteam um Sunyoung Park von der Kyungpook National University im südkoreanischen Daegu im Fachmagazin »Nature«.

Erfolg hatten die Wissenschaftler danke einer detektivischen Spurensuche, bei der sie Luftmessungen in Japan und Südkorea auswerteten. Zuvor hatten ähnliche Messungen in Hawaii schon den Verdacht geweckt, dass die Quelle des neuen CFC-11 in China zu suchen sein würde.

Anlass zu der mehrjährigen Untersuchung hatte der zunächst mysteriöse Umstand gegeben, dass die Konzentration des Gases in der Atmosphäre ab 2013 mit einem Mal nur noch halb so schnell abnahm wie in den Jahren zuvor, mit 0,4 statt 0,8 Prozent. Experten seien sich schnell einig gewesen, dass die Ursache nur in neuen Emissionen liegen könne, schreibt das Wissenschaftsmagazin »Nature News«. Laut dem Bericht hätten chinesische Behördenvertreter bei Treffen zur Durchsetzung des Montrealer Protokolls eingeräumt, dass in ihrem Land illegal FCKWs produziert würden. Inwieweit die Regierung in der Lage sei, diesem Missstand ein Ende zu bereiten, sei allerdings offen.