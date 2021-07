Covid-19: Welche Gene fördern schwere Verläufe?

Laden... © Nature; Callaway, E.: Gene variants linked to Covid risk. Nature 595, 2021; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt)

Allerdings gibt es auch Zweifel daran, dass das Wissen um die genetischen Komponenten schnell verwertbare Erkenntnisse liefert. »Wir bekommen zwar so langsam eine ziemlich gute genetische Karte«, sagt Julian Knight, Humangenetiker an der University of Oxford in Großbritannien. »Diese aber so weiterzuentwickeln, dass wir gute Angriffspunkte für Medikamente bekommen oder die Variabilität der Krankheit besser verstehen, das wird ein großer Schritt.« Das Problem stelle sich fast immer, wenn Forscher verbreitete Genvarianten mit dem Risiko für komplexe Krankheiten in Verbindung bringen wollen.

»Die Humangenetik-Community hat dieses Jahr nicht viel geschlafen«

(Brent Richards, Genetiker und Endokrinologe)

Auch Kári Stefánsson, Geschäftsführer von deCODE Genetics in Reykjavik und Mitglied der HGI, hat nicht das Gefühl, dass die Suche nach genetischen »Treffern« bisher besonders fruchtbar gewesen sei. »Ich denke trotzdem, dass es extrem wichtig ist, so vielen dieser Spuren zu folgen wie möglich. Es könnte sein, dass man so einen wichtigen Mechanismus findet.« Und Brent Richards weist darauf hin, dass die Genetik immerhin einige Zusammenhänge mit Covid-19 extrem schnell entschlüsselt habe. »Die Humangenetik-Gemeinschaft hat dieses Jahr nicht viel geschlafen«, sagt der Genetiker und Endokrinologe an der McGill University, der ebenfalls an der HGI beteiligt ist.

Welche Behandlungen lassen sich aus dem Genom ableiten?

An Stelle eines Konsortiums, das sich auf ein einziges vereinheitlichendes Projekt konzentrierte, bot die HGI den Teams einen Ort für Kooperationen, Unterstützung und Beratung. Den Forscherinnen und Forschern stand es frei, ihre eigenen Studien zu veröffentlichen, während sie gleichzeitig zu gemeinsamen Studien beitrugen. »Es ging darum, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Leute wohlfühlen und zusammenarbeiten«, sagt die Genetikerin Andrea Ganna, die die HGI zusammen mit dem Genetiker Mark Daly gegründet hat. Beide arbeiten an der Universität Helsinki und am Broad Institute in Cambridge, Massachusetts.