© NASA/JPL-Caltech/MSSS; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Panorama mit Route | Vom höher gelegenen Vera Rubin Ridge aus hat der Rover nach 18 Kilometern Fahrt ein Panorama seiner bisherigen Route angefertigt. Auf dem Bild ist unter anderem die (relativ zur Aufnahmehöhe) 327 Meter tiefer gelegene Landestelle zu sehen. Fast alle Berge am Horizont gehören zum zwei Kilometer hohen Rand des Kraters Gale. Durch die dünne Marsatmosphäre sind hier selbst weit entfernte Objekte besser sichtbar, als wir von irdischen Aufnahmen gewohnt sind; die Skalen geben Längen in verschiedenen Abständen an.

Ein Umweg für die erste große Entdeckung

Um auf Nummer sicher zu gehen, ließ das NASA-Team den Rover auf dem flachen Kraterboden nördlich des Bergs landen, acht Kilometer nordöstlich der zu erkundenden Ziele. Dazwischen lag eine buckelige Ebene mit weniger spannenden Felsen und Böden. Anschließend würde der Weg über einen riskanteren Streifen aktiver Sanddünen führen.

In der Nähe der Landestelle lag ein Bereich mit hellen Gesteinen, Yellowknife Bay genannt. Hier handelt es sich anscheinend um das Ende eines Sedimentfächers, den von Nordwesten in den Krater strömendes Wasser abgelagert hatte. Obwohl die Marssatelliten in der Gesteinsformation keine Tonminerale erkannt hatten, hoffte das NASA-Team, hier feinkörnige, in stehendem Wasser abgesunkene Verbindungen zu finden. Die Yellowknife Bay befand sich allerdings in entgegengesetzter Richtung zur geplanten Route des Rovers. Trotzdem ergriffen die Forscher die Chance, bereits hier einige Missionsziele zu erfüllen. Sie beschlossen, zuerst in Richtung Osten anstatt nach Südwesten zu fahren. Zunächst traf Curiosity dort vor allem isolierte Felsblöcke an. An einigen Stellen ragte aber auch anstehendes Gestein aus dem Untergrund hervor. Speziell ein Sediment-Konglomerat begeisterte die Geologen. Es bestand aus locker miteinander verbundenen Geröllbrocken, die offenbar durch schnell fließendes, 10 bis 100 Zentimeter tiefes Wasser den Kraterhang hinabtransportiert worden waren.

Als Curiosity sich der Yellowknife Bay näherte, betrat er ein geologisches Wunderland. An einem Ort fand er schräg geschichtete, feinkörnige Sandsteine – Teile eines Schwemmfächers und somit Zeugen sedimentreicher Fluten. Anderswo gab es ein dunkles Material unklarer, vermutlich vulkanischer oder sedimentärer Herkunft. Und grober Sandstein enthielt gerundete Körner aus verschiedenen Mineralen, die wohl von Stellen in den Ebenen außerhalb des Kraters stammten und dann gemeinsam in das Becken transportiert und dort abgelagert wurden. © NASA/JPL-Caltech/ASU (Ausschnitt) Krater Gale mit Landestelle von Curiosity | Mit Instrumenten an Bord von Satelliten schließen Wissenschaftler auf die Zusammensetzung des Marsbodens. Diese Falschfarbenaufnahme, die der NASA-Orbiter Mars Odyssey von dem Krater Gale machte, kodiert beispielsweise durch Wind verwehten Sand als rosa oder olivinreichen Basalt als violett. Solche Bilder haben den Missionsplanern geholfen, interessante Ziele auszuwählen. Die Landestelle von Curiosity befindet sich nordwestlich des zentralen Bergs (Pfeil). Der gesamte Krater hat einen Durchmesser von etwa 150 Kilometern.

Schließlich untersuchte Curiosity am tiefsten Punkt der Formation ein helles, von glänzenden Adern durchzogenes Schichtgestein, dem das Team den Namen Sheepbed gab. Dieses Sediment war so fein, dass selbst Curiositys hochauflösende MAHLI-Kamera, die so nahe wie möglich herangefahren wurde, keine einzelnen Körner unterscheiden konnte. Es dürfte sich ursprünglich um Lehm oder Schlamm gehandelt haben. Winzige Partikel waren wohl im hangabwärts hinunterschießenden Strom in der Schwebe gehalten und in den See hinausgetragen worden, bis sie sich in ruhigem Wasser allmählich am Grund absetzten. Dabei fingen sie anderes, in der Nähe treibendes Material ein, in dem sich vielleicht sogar organische Verbindungen befanden. Ein solches Milieu aufzuspüren war das Ziel der Curiosity-Mission.

Zweimal bohrte der Rover in das Sheepbed-Gestein. Eine erste Analyse durch die Sample Analysis at Mars (SAM) genannte Instrumentenreihe wies auf Schlammstein aus etwa 20 Prozent Tonmineralen hin, die sich in direktem Kontakt mit Wasser gebildet hatten. Allerdings handelte es sich nicht um saures, sulfatreiches Wasser – auf das hatten die Marsrover Spirit und Opportunity viele Jahre zuvor an anderen Orten Hinweise gefunden. Vielmehr war es neutral, also weder sauer noch alkalisch. Es dürfte sich um einen ruhigen und lebensfreundlichen Kratersee gehandelt haben. Nach diesem ersten Erfolg wollte das NASA-Team erkunden, in welcher Beziehung die Yellowknife Bay zu dem Berg im Kraterzentrum steht. Ist sie älter oder jünger? Wie unterschieden sich die Umweltbedingungen? Wie viele Klimaumschwünge der Marsgeschichte sind in den geologischen Schichten des Gale-Kraters archiviert?

Doch inzwischen war Eile geboten, denn die Messkampagne in Yellowknife Bay hatte sieben Monate in Anspruch genommen. Der Rover würde rund 200 Marstage (»Sol«, etwa 24 Stunden und 39 Minuten) reine Fahrzeit für die acht Kilometer zum Fuß des Aeolis Mons benötigen. Inklusive Zwischenstopps war mit rund einem Erdjahr zu rechnen. Aber die Dauer der Mission war überhaupt nur auf zwei Jahre veranschlagt.

Zügig näherte sich Curiosity dem Berg und legte fast die Hälfte der Distanz in der zweiten Jahreshälfte 2013 zurück. Während der Fahrt prüfte SAM in regelmäßigen Zeitabständen auf der Suche die Marsluft auf Methan. Die Sonnenstrahlung zerstört das Gas innerhalb von etwa 300 Jahren. Ein etwaiger Methangehalt in der Atmosphäre sollte also allmählich abnehmen. Tatsächlich wurden aber von der Erde aus und von Sonden in der Umlaufbahn hin und wieder kurzzeitige Konzentrationsspitzen beobachtet. Also wird Methan auf dem Mars freigesetzt – biologisch oder nicht biologisch.