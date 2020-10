Wahljahr 1856: Der schlechteste US-Präsident der Geschichte

Alle drei Vereinigungen schickten Kandidaten in den Wahlkampf 1856, der als wegweisend betrachtet wurde. Denn nichts weniger als die Einigkeit des Landes stand auf dem Spiel. Die politische Zersplitterung schlug sich im Bewerberfeld um die Präsidentschaft nieder.

Die »Know-nothings« setzten auf geballte Regierungserfahrung und nominierten den 56-jährigen Millard Fillmore. Der ehemalige Whig war einige Jahre zuvor bereits schon einmal Präsident gewesen, als Zachary Taylor, dessen Vize er war, 1850 starb. Seine Präsidentschaft – die letzte übrigens, die weder in Händen der Demokraten noch der Republikaner lag – endete 1853, nun versuchte er mit Hilfe der American Party den Wiedereinzug ins Weiße Haus.

Die Republikaner schickten als Alternative zu den Washingtoner Politprofis einen echten Medienstar ins Rennen. John C. Frémont hatte als Vermessungsingenieur Expeditionen in den Westen begleitet, mit Trappern die Rocky Mountains erkundet, im Krieg gegen Mexiko gekämpft, war während des Goldrausches in Kalifornien reich geworden und als einer der ersten beiden Senatoren des »Golden State« in den Kongress eingezogen. Der Reiseschriftsteller Bayard Taylor bezeichnete ihn als »den Kolumbus unseres wilden Landesinneren«. Eine Zeitschrift zählte ihn 1850 neben jenem »Entdecker Amerikas« und George Washington zu den drei bedeutendsten historischen Persönlichkeiten nach Jesus Christus. Viele Städte und Flüsse in Amerika sind nach ihm benannt. Er war ein Held, der dank seines großen Talents im Bereich Selbstvermarktung mit gerade einmal 43 Jahren die Hände nach dem höchsten Amt des Landes ausstreckte – mit großer Unterstützung seiner Frau Jessie. Die Tochter eines Senators von Missouri verlieh ihm eine gewisse politische Reputation und hatte als Koautorin maßgeblich Anteil am Erfolg seiner in Buchform erschienenen Expeditionsbeschreibungen. Wie keine Frau vor ihr trat sie während des Wahlkampfs in die Öffentlichkeit.

Um die Kandidatur zum Vizepräsidenten bewarb sich bei den Republikanern übrigens unter anderem ein gewisser Abraham Lincoln. Doch der spätere Präsident musste sich dem ehemaligen Senator William L. Dayton geschlagen geben.

Die Demokraten schließlich, unter denen es viele Befürworter der Sklaverei gab, insbesondere unter den Parteimitgliedern aus dem Süden, schickten einen Juristen ins Rennen, der mit der ganzen Kansas-Nebraska-Sache nichts zu tun hatte. James Buchanan war seit 1853 als Botschafter in Großbritannien, hatte zuvor bereits als Gesandter in Russland sowie als Außenminister gewirkt und insgesamt viele nationale Ämter bekleidet. Der 65-Jährige hatte sich schon einige Male als Präsidentschaftskandidat angeboten, erhielt aber nie genug Rückendeckung. Er galt als »doughface« – als Teiggesicht –, also als Demokrat aus dem Norden, der dem Süden ideologisch nahestand. Nun sollte er für die Demokraten die Präsidentschaft holen und in der verfahrenen Lage einen politischen Neuanfang schaffen.

James Buchanan, 15. Präsident der Vereinigten Staaten | Die Verhältnisse im Land verlangen nach einem Ausgleich der Kräfte, um den sich Buchanan jedoch nicht bemüht. Obwohl aus den Nordstaaten stammend, steht er einseitig für die Interessen der Südstaaten ein. Er erreicht damit das Gegenteil dessen, was er anstrebt: Kurz nach seiner Amtszeit bricht die Union offen auseinander.

»Blutendes Kansas«

Neues Personal im Weißen Haus war auch deswegen nötig, weil sich das alte als nicht mehr mehrheitsfähig erwiesen hatte. Präsident Franklin Pierces Legislaturperiode stand zu sehr im Schatten des Kansas-Nebraska Act. Das Gesetz hatte das ganze Land zu stark aufgewühlt und sogar zu blutigen Unruhen geführt. Seit 1854 herrschte in Kansas ein Stellvertreterkrieg zwischen Sklavereigegnern und -befürwortern. Beide Parteien schickten – häufig durch Vereine organisiert – Anhänger in das dünn besiedelte Territorium, um bei einer Volksabstimmung die Oberhand zu gewinnen. Kaum machte das Gerücht die Runde, dass 20 000 Kontra-Aktivisten auf dem Weg wären, setzten sich sogleich mehrere tausend bewaffnete Südstaatler und Trupps aus dem benachbarten Missouri in Bewegung. Es kam zu gewaltsamen Übergriffen und Morden auf beiden Seiten. Ganze Ortschaften wurden geplündert, Siedler massakriert, Presseeinrichtungen zerstört. Auch politische Abstimmungen konnten daran nichts ändern, da die sklavereibefürwortenden »Besucher« sie maßgeblich manipulierten. Wahltouristen, die nicht zu den offiziellen Einwohnern von Kansas zählten, hievten mit ungültigen Stimmen eine Regierung ins Amt, die auf deutliche Ablehnung der Sklavereigegner stieß.