Artur Fischer: Der schwäbische Dübelkönig

Beim Material bleibt der Erfinder beim Polyamid, Handelsname Nylon, obwohl es in seinem Unternehmen auch Stimmen gibt, die einem kostengünstigeren Material das Wort reden. Doch Fischer hört auf seine Handwerker, die wie ihr Chef der Ansicht sind, dass die grauen Befestigungshelfer aus einem harten, witterungs- und alterungsbeständigen Kunststoff hergestellt werden müssen, damit sie lange halten. Controller sieht Fischer seit damals skeptisch: Sie hätten »keinen Bezug zum Produkt«.

Fischer ist nicht nur ein leidenschaftlicher Erfinder, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Seine 1948 im Nachkriegsdeutschland aus dem Nichts gegründeten Fischer-Werke agieren mittlerweile auf der ganzen Welt und exportieren ihre Produkte in mehr als 100 Länder. Es gibt mehr als 47 Tochtergesellschaften in 35 Ländern mit über 5000 Mitarbeitern, die jährlich einen Umsatz von knapp 900 Millionen Euro erwirtschaften. Der Verkaufsschlager des seit 1980 von Sohn Klaus geführten Familienbetriebs ist nach wie vor der Fischer-Dübel: Täglich werden heute mehr als 15,5 Millionen »Befestigungsprodukte« aller Art von Tumlingen aus verkauft.

Artur Fischer | Nach abgebrochener Realschule und Kriegsdienst steht der Erfinder schnell auf eigenen Füßen. Mit den bekannten Folgen: Seine Ein-Mann-Firma wächst bald zu einem Konzern heran.

Artur Fischer will aber auch anderen den Spaß am Erfinderdasein näherbringen und entwickelt das Baukastensystem »fischertechnik« – eine Art Technik-Lego, 1963 ursprünglich für die Kinder seiner Geschäftskunden als Weihnachtsgeschenk gedacht. Auch Schulklassen beliefert er damit, um bei Kindern die Lust auf Technik und Tüfteln zu fördern. Kinder, sagt Fischer einmal, »müssen spielen, sonst verkümmert ihre kreative Mitgift«. 2001 ruft er zusammen mit der Baden-Württemberg-Stiftung den Artur-Fischer-Erfinderpreis ins Leben, der alle zwei Jahre an Schülerinnen und Schüler vergeben wird.

Mehr als 1000 Patente und Gebrauchsmuster

Bis zuletzt ist der gelernte Bauschlosser aktiv. Auch als er sich mit 61 Jahren aus dem aktiven Geschäft zurückzieht, schleppt er Idee um Idee an. Im hohen Alter bringt er noch einmal etwas für Kinder auf den Markt: »fischerTiP«, ein essbares und ökologisch abbaubares Kinderspielzeug aus Kartoffelstärke. Hinzu kommen kreative Erfindungen, wie der Bügel, der sich an das Kleidungsstück anpasst, sowie die elektrische Eierköpfmaschine, die er in einem Interview mit dem Magazin »Technology Review« einmal als einen der wenigen Flops seines Unternehmens bezeichnete.

Zu all seinen technischen Eingebungen hat Fischer ein inniges Verhältnis. Es sei wie die Geburt eines Kindes. »Wo vorher nichts gewesen ist, entsteht etwas Neues.« Wichtig sind ihm die Qualität der Erfindungen und deren schöpferischer Wert, dem man, meint der Firmengründer gegenüber seinem Enkel, mindestens so viel Bedeutung beimessen sollte wie dem Geld. Denn es sind »weder das Geld noch sind es unsere Dübel, die die Welt in Wirklichkeit zusammenhalten«. Ein Stück schwäbische Lebensweisheit.

Fischer fühlte sich zeitlebens im Blaumann wohler als im Anzug. Ihm war die Werkstatt lieber als das Büro. Aus ihr musste ihn seine Frau oft samstagsabends gegen Mitternacht wegzerren, wo er vertieft über seinen Zeichnungen brütete.

Im hohen Alter wurde dem schwäbischen Erfinder noch eine ganz besondere Ehre zuteil. »Sein ganzes Leben lang hat Artur Fischer Probleme aus seinem Alltag in Lösungen verwandelt«, würdigte das Europäische Patentamt Fischers Wirken und zeichnete ihn 2014 mit dem Erfinderpreis in der Kategorie Lebenswerk aus. Mehr als 1100 Patente und Gebrauchsmusteranmeldungen hat Artur Fischer in seinem Leben angesammelt.

Das Leben voller Ideen ging nach fast einem Jahrhundert zu Ende. Am 30. Januar 2016 starb der Bundesverdienstkreuzträger und Inhaber von mehreren Doktorwürden und Ehrenprofessuren, Artur Fischer, den der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Lothar Späth, einmal sehr treffend als »das Symbol für das sprichwörtliche Gewusst-wie« bezeichnete.