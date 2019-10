70 Jahre altes Rätsel gelöst: Der Ursprung der Magnetare

Die Theorie gibt es schon länger. Wegen der komplexen Dynamiken beim Zusammenstoß von Sternen waren Computer jedoch bisher nicht in der Lage, die Vorgänge im Detail zu simulieren. Der deutsch-britischen Gruppe gelang dies nun mit Hilfe eines Rechenclusters am Heidelberger Institut für Theoretische Studien, wie die Forscher in »Nature« berichten.

Mit der Simulation wollten die Physiker in erster Linie die besonderen Eigenschaften des Sterns Tau Scorpii erklären. Er ist vermutlich aus der Verschmelzung zweier großer Sterne hervorgegangen und weist ein ungewöhnlich starkes Magnetfeld auf. In der Simulation der Wissenschaftler umfließt die Materie des einen Sterns zunächst den Kern des Kollisionspartners und sammelt sich mittelfristig in einer Akkretionsscheibe an. Da sowohl Stern als auch Scheibe mit enormer Geschwindigkeit rotieren, bilden sich sehr starke Magnetfelder aus.