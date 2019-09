Neutronensterne: Das Verlöschen eines kosmischen Leuchtturms

© Gregory Desvignes & Michael Kramer, MPIfR (Ausschnitt)

Blick ins Innere eines Pulsars | Neue Untersuchungen einer internationalen Forschergruppe erlauben es, das Verhalten eines Pulsars in den nächsten Jahrzehnten vorherzusagen. Durch die Präzession der Rotationsachse (blauer und roter Pfeil) des kompakten Neutronensterns wird sich die Lage der beiden Strahlungskegel im Raum so verändern, dass uns ab dem Jahr 2028 für rund 42 Jahre keine Radiopulse mehr erreichen werden. In Grün ist das starke Magnetfeld des Neutronensterns verdeutlicht, das in der Nähe der Magnetfeldpole Radiowellen erzeugt (hellbraune Kegel).