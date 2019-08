Mysteriöse »Glitches«: Wenn Neutronensterne aus dem Takt geraten

Die Gruppe um Ashton will in den Messdaten dieses Tages erkennen können, dass der Pulsar in den Sekunden vor dem Glitch kurz abbremste, ehe er dann an Tempo zulegte. Das ließe sich mit einem Modell erklären, demzufolge der Neutronenstern aus drei Zonen besteht: einer festen Kruste, einem Kern aus Quark-Gluon-Plasma und einem supraflüssigen Neutronengemisch dazwischen.

In diesem Fall könnten zufällige Schwankungen in den vom Kern erzeugten Magnetfeldern die geladene Kruste abbremsen, berichten die Forscher in »Nature Astronomy«. Die Neutronenschicht wäre davon zunächst nicht betroffen. Klaffen die Rotationsgeschwindigkeiten von Kruste und der Schicht darunter jedoch zu weit auseinander, bilden sich verstärkt Wirbel, durch welche die Neutronen nach oben schießen können. Sobald sie an die Kruste stoßen, übertragen sie einen Teil ihres Drehimpulses – und schubsen so kurzzeitig die Rotation des Pulsars an.