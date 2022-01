Sportgeschichte: Die Fußballklubs, die um Hitlers Gunst buhlten

Erklärungsansätze dafür, dass Antisemitismus im Fußball verbreiteter zu sein scheint als in anderen Sportarten, gibt es viele. Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland, zirka sieben Millionen Menschen sind Mitglied in einem Verein. Hier lässt sich also stärker als in anderen Disziplinen ein Querschnitt der Gesellschaft finden. Engelhardt kennt noch eine politische Komponente: »Immer dann, wenn der Nahostkonflikt hochkocht, wird die jüdische Bevölkerung weltweit für den Staat Israel in Haftung genommen« – auch auf deutschen Fußballrasen. »Studien [des Sport- und Geschichtswissenschaftlers] Florian Schubert haben gezeigt, dass ›Du Jude‹ im Fußball die größtmögliche Beleidigung ist«, sagt Engelhardt. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass Fußball identitätsstiftend ist. »Und dabei geht es oft um das Wir-gegen-euch. Darum, das Gegenüber ab- und sich selbst aufzuwerten.«

Makkabi Deutschland hat reagiert und das Präventionsprojekt »Zusammen1« gegründet. In pädagogisch aufbereiteten Trainingseinheiten werden Mannschaften auf dem Rasen aufgeklärt, Projektleiter Engelhardt und seine Kolleginnen und Kollegen bieten Klubs darüber hinaus Schulungen und Beratungen zum Thema Antisemitismus an. Die Nachfrage für das im Frühjahr 2021 gegründete Projekt sei schon jetzt hoch. Engelhardt findet, es reiche nicht aus, sich nur zu positionieren. Die Klubs sollten aktiv ihre Rolle nutzen – etwa wie beim 1. FCN: »Der Jenö Konrad-Cup ist ein ideales Beispiel dafür, wie Klubs die Strahlkraft des Fußballs nutzen können, um sich gegen Antisemitismus und Geschichtsvergessenheit einzusetzen.« Die Arbeit an der wiederaufgetauchten Mitgliederkartei des 1. FCN verfolgten sie auch bei Makkabi.

In Nürnberg ist zu dem Thema derweil einiges geplant: Die Geschichte der jüdischen Mitglieder soll in einer Ausstellung und einem Buch veröffentlicht werden. Außerdem will der Club ein Projekt zur Biografieforschung aufstellen, an dem sich Fans beteiligen können.

Der 1993 verstorbene Franz Anton Salomon, den sein Rauswurf zeitlebens schmerzte, wird etwas späte Gerechtigkeit erfahren. Thomas Grethlein, Aufsichtsratsvorsitzender des 1. FC Nürnberg, verkündete bei der letzten Mitgliederversammlung, dass der 1. FCN den Ausschluss der jüdischen Mitglieder rückgängig gemacht hat.