400 Jahre alte Krankenakten: Die Notizen zweier berüchtigter Quacksalber

Insgesamt 80 000 Fallgeschichten haben sich erhalten: Mindestens so oft kamen Kranke und Hilfesuchende zu den beiden englischen Ärzten Simon Forman und Richard Napier. Diese notierten dann einige Eckdaten zu Person, Krankheitsbild und Vorgeschichte, kritzelten ein astrologisches Diagramm aufs Blatt und ordneten eine Therapie an. Alles in allem ein »Wurmloch in die schmuddlige und rätselhafte Welt der frühneuzeitlichen Medizin, der Magie und des Okkulten«, so die Cambridge-Forscherin Lauren Kassel. Leider ist die Handschrift der beiden derart unleserlich, dass nur das geübte Auge den Inhalt der Notizen entziffert.

Für 500 ausgewählte Fälle aus dem insgesamt 66-bändigen Werk in der Oxforder Bodleian Library haben uns diese Arbeit nun Wissenschaftler der University of Cambridge abgenommen. Auf der Website casebooks.wordpress.com stellen sie diese Krankengeschichten in moderner englischer Orthografie samt zugehörigem digitalisierten Eintrag vor.

Laden... © Wellcome Collection / Dr Simon Forman, Astrologe / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Simon Forman | Die Wissenschaftler attestieren dem Astrologen einen schwierigen Charakter. Zeitgenössische Ärzte hielten nicht viel von ihm. Sein Patientenstamm umso mehr.

Man findet dort einen gewissen John Wilkingson, 28, der nicht nur alles Haar an die »Franzosenkrankheit« verlor, sondern auch noch an einem Degenstich in die Weichteile laboriert. Lettice Ball hingegen, 17 Jahre alt, wird vorstellig, weil sie fürchtet, von bösen Zungen verhext worden zu sein, fühlt sich schwindlig und kann nicht schlafen (»Sie starb am selben Tag«). Auch Thomas Leades klagt über massives Unwohlsein, Verstopfung und Übelkeit. »Er redet sich ein, dass ihm ein übles Ding unter einer Hecke in den Mund gekrochen ist.«

Bei der Diagnose stützen sich Forman (1552-1611) und sein Schüler Napier (1559-1634) auf astrologische Studien – ihr Markenzeichen – und allgemeine zeitgenössische Heilkunst. So verzeichnen sie immer wieder die Beschaffenheit des Urins der Patienten und suchen nach Anzeichen für ein Ungleichgewicht der Säfte. Aderlass und Abführmittel werden ebenso verordnet wie willkürlich anmutende Zusammenstellungen diverser Mittelchen und Wässerchen. Engel unterstützen ebenfalls die beiden Heiler, so etwa ein gewisser Michael mit Kommentaren wie »Es ist unheilbar, er stirbt« oder »Das wird ihr sicher helfen«.