Serie: Kuriose Experimente am Menschen: Der Doktor, der sich selbst einen Katheter ins Herz legte

In den 1920er Jahren arbeitet der junge Kardiologe Werner Forßmann (1904-1979) am Auguste-Viktoria-Heim in Eberswalde, einem Krankenhaus, das dort auch heute noch steht, nach Forßmanns Nobelpreis aber in Werner-Forßmann-Krankenhaus umbenannt wurde. Doch dazu später. Was den jungen Arzt damals beschäftigt, scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes: Er will prüfen, ob man einen Katheter durch eine Ader im Arm bis ins Herz schieben kann.

Forßmanns Vorgesetzte halten das für keine gute Idee, doch der Arzt schert sich nicht um das Verbot. Der entscheidende Punkt: Forscher und Versuchsobjekt sind ein und dieselbe Person. Forßmann will das Experiment an sich selbst durchführen, unter erheblicher Gefahr für sein eigenes Leben. Und damit nicht genug: Ein raffiniertes Täuschungsmanöver und ein wenig Romantik mischen auch noch mit.

Forßmann möchte nämlich unbedingt, dass ihm die OP-Schwester Gerda Ditzen assistiert – der klassische Flirt des verliebten Doktors und seiner Krankenschwester. Ditzen erklärt sich gerne bereit, ihm zu helfen. Unter einer Bedingung: dass er sein Experiment an ihr vollzieht und sich selbst nicht in Gefahr bringt. Danach spielt sich das Drama ganz nach dem Strickmuster eines konstruierten Arztromans ab, allerdings im wahren Leben und in einer überaus pikanten Szenerie.

Ein Drama wie aus einem Arztroman

Denn Forßmann bindet Ditzen am Operationstisch fest, desinfiziert ihren Arm mit Jod und lässt sie in dem Glauben, dass er sie gleich lokal betäuben werde. Doch während er ihr in einer Ecke des OP-Raums den Rücken zudreht, vollzieht er die Prozedur an sich selbst. Er öffnet eine Ader in einem Arm und schiebt den Katheter in Richtung seines Herzens. Als er bis zur Schulter vorgedrungen ist, dreht er sich um. Er bindet die Krankenschwester los und sagt: So, geschafft!