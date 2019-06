Serie: Kuriose Experimente am Menschen: Der Forscher, der Affe und Mensch kreuzen wollte

»Experiments were to be conducted […] at the Pasteur Institut of Kindia, French West Africa, to ›support‹ Evolution by breeding apes with humans. Soviet Russia had contributed $10,000. A total of $100,000 was needed over a period of years. Eminent Professor Elie Ivanoff of Moscow had already departed for Africa to make preparations« Das US-Nachrichtenmagazin »Time« am 28. Juni 1926)

Dort hatte sich die Situation verändert: Aus dem Russland des Zaren war die kommunistische Sowjetdiktatur geworden; die Wissenschaft stand explizit im Dienst des Regimes. Das mag der Grund sein für eine weit verbreitete Geschichte, deren Wahrheitsgehalt jedoch nie nachgewiesen wurde: Diktator Josef Stalin habe Iwanow dazu ermutigt, eine menschliche Affenhybride zu schaffen, um damit den Grundstein für ein Zuchtprogramm für Supersoldaten zu legen. Tatsache ist, dass Iwanow den Segen von Nikolaj Petrowitsch Gorbunow hatte, damals Ranghöchster an der Russischen Akademie der Wissenschaften, und ebenso den Segen des französischen Gouverneurs vor Ort.

Und so kam Iwanow 1926 in Französisch-Guinea an. Zwar schlugen seine Versuche fehl, drei Schimpansen mit menschlichem Sperma zu befruchten. Doch er blieb dabei, dass es grundsätzlich gelingen könnte, und verlagerte seine Forschung in die sowjetische Stadt Sochumi am Schwarzen Meer, die heute auf dem Gebiet von Georgien liegt. Ging es bei dem Umzug darum, sich der ständigen Beobachtung durch die Franzosen zu entziehen? Möglich, aber noch eine andere Erklärung ist im Umlauf. Die französische Regierung in Paris war offenbar dahintergekommen, dass Iwanow plante, Frauen in Afrika ohne deren Wissen mit Affensperma zu befruchten. Für das Élysée inakzeptabel – aber vielleicht nicht für den Kreml?

Als gesichert gilt, dass Iwanow eine Gruppe Affen nach Sochumi brachte, darunter Weibchen und Männchen. Danach verschwimmt sein Treiben wieder im Nebel der Geschichte. Ließ er tatsächlich menschliche Eierstöcke in ein Weibchen transplantieren? Und stimmt es, dass er vergeblich versuchte, sie künstlich zu befruchten? Bis heute unklar. Dies gilt auch für den nächsten Schritt: die künstliche Befruchtung von Frauen mit Affensperma. Historische Dokumente belegen anscheinend, dass Iwanow öffentlich nach Freiwilligen suchte. Laut historischen Aufzeichnungen meldeten sich daraufhin tatsächlich fünf Frauen, und von diesen »Heldinnen des Vaterlandes« wurden sogar Fotos verbreitet. Wahrheit oder Propaganda? Ein weiteres Fragezeichen.

Stalin und der Ku-Klux-Klan

Wie auch immer – Iwanow hatte ein Problem: Seine männlichen Tiere starben. Die Lösung nahte Ende der 1920er Jahre aus Kuba, damals noch kein kommunistisches Land, sondern de facto eine Überseekolonie der Vereinigten Staaten. Iwanow stand in Kontakt mit Rosalía Abreu, einer reichen Witwe, die in einem Palast in Havanna wohnte und einen privaten Zoo für ihre Enkelkinder hielt, darunter eine Gruppe Schimpansen. Um deren Sperma zu beziehen, traf er mit ihr eine Abmachung.

Doch es kam zu filmreifen Komplikationen. Der Deal kam irgendwie an die Öffentlichkeit und sorgte in den Vereinigten Staaten für Empörung, unter anderem seitens des Ku-Klux-Klan, der die »Verunreinigung reinrassiger weißer Frauen« fürchtete. Abreu wurde mit dem Tode bedroht und kündigte die Vereinbarung mit Iwanow auf.

Parallel nahm die Geschichte auch in der Sowjetunion eine neue Wendung. Unter Stalin konnte ein Held im Handumdrehen zum Feind werden, und so geschah es auch Iwanow. Im Jahr 1930 fiel er gemeinsam mit seinem Schirmherr Gorbunov den Stalinschen »Säuberungen« in der Wissenschaft zum Opfer. Beide wurden wegen Verrats verurteilt und nach Kasachstan verbannt. Danach, so besagt es eine historische Quelle, landete Iwanow in einem Arbeitslager, während er laut einer anderen Quelle seine Experimente unter strengster Geheimhaltung in der Stadt Alma-Ata (dem heutigen Almaty) fortsetzte, wo er 1932 starb.