Serie: Kuriose Experimente am Menschen: Eigen-OP in der Antarktis

In der Antarktis ist Hilfe immer weit weg. Mitunter kann es monatelang dauern, bis das nächste Flugzeug überhaupt eine Chance zur Landung hätte. Nicht mehr als 1000 Menschen verteilen sich im Winter auf eine Fläche, die fast doppelt so groß ist wie Australien. Wer als einziger Arzt einer Forschungsstation in einer solch extremen Umgebung schwer erkrankt, dem bleibt oft nur ein letzter Schritt: die Selbstbehandlung.

So etwa 1998 im Fall der US-Amerikanerin Jerri Nielsen. Die 46-jährige Notfallmedizinerin hatte bei der National Science Foundation angeheuert, um für ein Jahr in der Amundsen-Scott-Südpolstation die ärztliche Betreuung zu übernehmen. Die Station liegt zentral in der Antarktis, nur wenige hundert Meter vom geografischen Südpol entfernt auf über 2800 Meter Höhe. Dort sinken die Temperaturen auf bis zu minus 80 Grad Celsius; im Winter herrschen starke Winde und nahezu durchgängig Dunkelheit. Von Mitte Februar bis Mitte Oktober ist es unmöglich, den Ort mit einem Flugzeug zu erreichen oder zu verlassen. Der Treibstoff könnte einfrieren, die Hydraulik versagen. Immerhin ermöglichen Satellitentelefon und Internet die Kommunikation mit der Außenwelt. Genau hier überwintert Nielsen als einzige Ärztin gemeinsam mit 40 weiteren Personen. Nach der Scheidung ihrer ersten Ehe freut sie sich auf das Abenteuer und die Abgeschiedenheit.

Biopsie am Südpol

Anfang Juni erfühlt Nielsen einen Knoten über ihrer rechten Brust. Zunächst beschließt sie abzuwarten und ihren Körper zu beobachten. Einen Monat später erhärtet sich der Verdacht: Der Knoten ist gewachsen, eine schmerzhafte Schwellung hat sich unter ihrem rechten Arm gebildet – das Fragezeichen hinter der Diagnose »Krebs« wird kleiner. Sie vertraut sich der Stationsleitung und einem Arzt in den USA an. »Soll ich hier fünf weitere Monate abwarten, oder soll ich mich selbst operieren und es entfernen?«, fragt sie den Kollegen per E-Mail. Nielsen hat große Angst vor Nadeln, wie sie einer Journalistin später verraten wird. Doch es führt kein Weg daran vorbei: Zunächst muss sie selbst die Geschwulst biopsieren. Mit einer feinen Nadel sticht sie in den Knoten, um Flüssigkeit abzusaugen. Ein Elektriker mit medizinischer Grundausbildung hilft ihr dabei. Doch im Inneren des mutmaßlichen Tumors findet sich kein Wasser – ein schlechtes Zeichen und, fast schlimmer noch, wieder keine eindeutige Diagnose. Als einzige Medizinerin in der isolierten Station könnte nur Nielsen selbst einen womöglich lebensrettenden Eingriff vornehmen. Doch ist eine solche Art der Selbstbehandlung in einer so lebensfeindlichen Umgebung überhaupt möglich?

Blinddarmdrama auf dem Weißen Kontinent

Ja, würde der russische Arzt Leonid Rogosow an dieser Stelle wohl antworten. Denn er selbst befand sich 38 Jahre zuvor in ähnlich misslicher Lage: Mitten im Nirgendwo der Antarktis hatte ihn eine Blinddarmentzündung erwischt. Der junge Arzt – Jahrgang 1934 – hatte seine Chirurgenausbildung unterbrochen, um im November 1960 an einer Antarktisexpedition teilzunehmen und dann im Februar 1961 den Job als Arzt in der gerade erst errichteten Nowolasarewskaja-Antarktisstation zu übernehmen. Der sowjetische Stützpunkt befindet sich zwar in kontinentaler Randlage, doch auch hier, an der Prinzessin-Astrid-Küste, sind die Besatzungen im Winter von der Außenwelt abgeschnitten. Schwere Schneestürme verhindern die Landung von Flugzeugen. Die erste Crew der Station bestand nur aus zwölf Männern – Rogosow war der einzige Mediziner.