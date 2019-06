Serie: Kuriose Experimente am Menschen: Hängen für die Wissenschaft

Wege aus der Not Wenn Sie Hilfe brauchen, verzweifelt sind oder Ihnen Ihre Situation ausweglos erscheint, dann wenden Sie sich bitte an Menschen, die dafür ausgebildet sind. Dazu zählen zum Beispiel Ihr Hausarzt, Psychotherapeuten und Psychiater, die Notfallambulanzen von Kliniken und die Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge berät rund um die Uhr, anonym und kostenfrei unter den Nummern: 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie per E-Mail und im Chat.

Zur endgültigen Klärung dieses Problems widmete sich Nicolae Minovici 172 von den Behörden zwischen 1891 und 1900 registrierten Fällen von Erhängen. 17 davon endeten nicht tödlich, 136 der Opfer wurden im Rechtsmedizinischen Institut untersucht, weshalb genauere Informationen über sie vorlagen. Minovici beschränkte sich nicht nur auf die reine pathologische Untersuchung der Leichen, sondern erhebt akribisch umfangreiche Statistiken – sowohl tabellarisch als auch in Diagrammen. So erfasste er etwa das Geschlecht, den Ehestatus, das Alter und die Nationalität der Suizidanten sowie den Monat ihres Ablebens und ihren Beruf. Er registrierte die verwendeten Hilfsmittel, versuchte sich an einer lokalen Verteilung der Fälle innerhalb der rumänischen Hauptstadt, sammelte die angegebenen Gründe für den Freitod (vor allem Alkoholismus, Armut und psychische Krankheiten) und belegte diese mit Abschiedsbriefen oder Äußerungen von Angehörigen.

Den weit größeren Teil der Studie nahmen schließlich aber die physischen Untersuchungen ein. Minovici ging davon aus, dass der Verschluss der Halsgefäße entscheidend für den Tod während des Erhängens sei. Die Arbeiten einiger seiner Vorgänger hatten bereits darauf hingedeutet, dass man offenbar auch ohne Beeinflussung der Atemwege beim Erhängen sterben könne. Minovici muss schnell klar gewesen sein, dass ein Selbstversuch das einzig sinnvolle Mittel zur endgültigen Klärung der Fragestellung war.

Vollständiges Hängen

Um nachzuvollziehen, wie sich die Unterbrechung von Venen und Arterien am Hals auf die Hirnaktivitäten auswirkt, tat er genau das: Auf einem Bett liegend drückte er mit den Fingern gezielt die eigenen Hauptgefäße an Kehlkopf und Zungenbein zusammen. »In weniger als vier bis fünf Sekunden fühlten wir, wie ein Schleier auf unser Auge fiel, die Sicht begann sich zu verringern und zu verdunkeln (ein Symptom, das die Ankunft eines weiteren Phänomens ankündigte – nämlich die Bewusstlosigkeit, was wir aber nicht zuließen)«, beschreibt der Rechtsmediziner die Vorgehensweise. Nach dem Lösen des Fingerdrucks stellte sich ein unangenehmes, fast schon elektrisches Kribbeln am ganzen Körper ein. Die gleiche Prozedur mit gleichen Ergebnissen führten die Wissenschaftler auch bei sitzenden Probanden durch, wobei sie darüber hinaus von außen beobachten konnten, dass sich der Kopf und die Bindehaut des Auges rot verfärbten.

»In dieser Sitzung wurden wir uns der Symptome des Hängens und des Todesmechanismus bewusst« (Nicolae Minovici)

Mit dem eingangs beschriebenen Experiment überprüfte Minovici nun, was passiert, wenn alle Halsgefäße verschlossen sind. Ausschlaggebend für die Unterbrechung der gesamten Blutzufuhr war dabei die Position des Seils und des Knotens. Doch diese »unvollständige Hängung« konnte den Studienleiter nicht zufrieden stellen.

Minovici ist klar: Will er die erhofften Forschungsergebnisse erzielen, muss er mit seinem kompletten Körpergewicht im Seil hängen. In zwei Schritten steigert er die Belastung. Zunächst lässt er sich an einer ähnlichen Vorrichtung wie im vorhergehenden Experiment mit einer Schlaufe aufhängen. Sechs- bis siebenmal ziehen ihn Helfer aus dieser Position ein bis zwei Meter nach oben, »um sich an das Hängen zu gewöhnen«, wie Minovici schreibt. Vier bis fünf Sekunden hielt er es in dieser Position aus. Tags drauf folgt Schritt zwei: Trotz fürchterlicher Schmerzen am und im Hals steckt er erneut den Kopf in die Schlaufe. Immer weiter dehnt er die Zeit ohne Boden unter den Füßen aus. Am Ende sind es 26 Sekunden.

»In dieser Sitzung wurden wir uns der Symptome des Hängens und des Todesmechanismus bewusst«, rekapituliert der Rechtsmediziner. Die Schmerzen seien nahezu unerträglich, das Pfeifen in den Ohren so laut, dass man nicht einmal die Stimme des anwesenden Assistenten höre, der die Sekunden laut mitzählte. Zusätzlich sei der Drang zu atmen so groß, dass sich das Experiment unmöglich länger aushalten ließe. Etwa zwölf Tage litt Minovici an Schluckbeschwerden und Schmerzen am Hals. Blutergüsse waren etwa einen Monat lang zu sehen. Sogar von einer Fraktur des Kehlkopfs berichtet Minovici. Zur Illustration veröffentlichte er ein Foto seines geschundenen Halses in der Studie.