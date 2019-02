Fehldiagnosen: Wie der Körper die Seele krank macht

Einige Studien schätzen, dass bei jeder zehnten psychiatrischen Diagnose eine organische Ursache übersehen wird

Der Fall von Nicolas ist typisch für »organische Krankheiten mit psychiatrischem Ausdruck«, jene Krankheiten also, die eine physiologische Ursache haben, aber wie eine psychische Störung erscheinen, zum Beispiel wie eine Depression, Angststörung oder Schizophrenie. Einige Studien schätzen, dass bei jeder zehnten psychiatrischen Diagnose eine organische Ursache übersehen wird.

Warum kann, wie im Fall von Nicolas, ein Vitaminmangel so schwere Symptome auslösen? Vitamin B12 ist an mehreren lebensnotwendigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Nimmt der Körper nicht genug davon auf, kommt es zu Störungen in der Herstellungskette bestimmter Schlüsselbotenstoffe, darunter das an der Emotionsverarbeitung beteiligte Serotonin, so dass es dem Gehirn bald daran mangelt. Darüber hinaus sammeln sich in der Folge giftige Substanzen an und können eine Entzündung im Gehirn auslösen. Unter anderem entstehen dabei bestimmte Eiweiße wie Zytokine, die zu einer Überempfindlichkeit der Stressachse und zu weiteren körperlichen Reaktionen führen, die die Psyche beeinflussen. So kann ein Mangel an Vitamin B12 auf die Stimmung drücken und sogar Psychosen auslösen.

Neben Vitaminen haben Hormone einen großen Einfluss auf die Psyche. Viele endokrine Störungen werden deshalb mit psychiatrischen Erkrankungen verwechselt. Die Schilddrüse, eine kleine Drüse vorne im Hals, produziert beispielsweise mehrere Hormone, die den Stoffwechsel anregen und für das Gehirn unverzichtbar sind. Daher können Menschen mit einem Mangel an Schilddrüsenhormonen (Hypothyreose) depressiv wirken und jene mit einem Überschuss (Hyperthyreose) manisch erscheinen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie Hormone die Psyche beeinträchtigen, sind bestimmte Erkrankungen der Nebennieren. Sie produzieren das Stresshormon Kortisol, und wenn es davon dauerhaft zu viel gibt, können Ängste oder depressive Symptome entstehen.

Im Allgemeinen sind sich Ärzte dessen bewusst und kontrollieren bei entsprechender Symptomatik den Hormonspiegel. »Alle Endokrinologen berichten von Patienten, deren Anzeichen von Ängsten und Depressionen verschwanden, als der Schilddrüsenhormonspiegel wieder ins Gleichgewicht kam«, berichtet die Endokrinologin Barbara Demeneix in ihrem Buch »Toxic Cocktail«. Unsere Erfahrungen lassen allerdings vermuten, dass nicht alle Fälle erkannt werden, denn auch kleine Veränderungen innerhalb der Grenzwerte können das psychische Befinden manchmal erheblich beeinflussen. Vor allem dann, wenn der Patient zuvor viele Jahre einen stabilen Schilddrüsenhormonspiegel hatte.

Manchmal verbirgt sich hinter psychischen Beschwerden auch eine Herzerkrankung, etwa wenn eine Herzrhythmusstörung mit einer Angststörung verwechselt wird. Wenn das Herz aus dem Rhythmus gerät, kann das Gefühle von Erstickung und Schwindel sowie schwere Ängste auslösen – typische Symptome einer Panikattacke. Aber die organische Störung verursacht das psychische Problem, nicht umgekehrt. Die Behandlung der Herzrhythmusstörungen beseitigt in diesem Fall dann die vermeintlichen Panikattacken.

Auch Krebserkrankungen können sich in psychischen Beschwerden manifestieren. Nicht selten macht ein sich ausbreitender Tumor müde, appetitlos und zieht einen Gewichtsverlust nach sich, insbesondere wenn er eine chronische Entzündung verursacht. Oft führen Ärzte solche Symptome fälschlicherweise auf ein Stimmungstief oder sogar eine Depression zurück, bevor sie an eine Krebsdiagnose denken, vor allem bei Patienten, die keine typischen Risikofaktoren aufweisen, wie junge Menschen, Nichtraucher oder Sportler.

In seltenen Fällen bilden sich im Zuge einer Entzündung spezifische Antikörper, die Rezeptoren im Gehirn aktivieren oder auch zerstören können. Diese Andockstellen für Botenstoffe befinden sich in Strukturen, die an der Emotionsregulation, an mentalen Bildern und Hörerlebnissen beteiligt sind. Daraus können vielfältige psychiatrische Symptome erwachsen: Stimmungsschwankungen, Psychosen, Halluzinationen oder eine so genannte Katatonie, ein motorischer Spannungszustand, in dem der Patient verstummt und zwischen einer starren Haltung und übererregtem Verhalten hin- und herwechselt. Man spricht dann von einer limbischen Enzephalitis, einer entzündlichen Erkrankung des Nervensystems, die in einer Krebserkrankung oder einer Autoimmunstörung wurzeln kann.

Der Ursprung der psychischen Beschwerden ist umso schwieriger zu erkennen, als der Tumor nicht unbedingt im Gehirn lokalisiert sein muss. Vor einigen Jahren fanden wir bei Marie, einer 22-jährigen Patienten, einen Tumor in einem Eierstock. Das ist häufig der Fall, wenn es sich um eine bestimmte Art von Enzephalitis, die so genannte Anti-NMDA-Enzephalitis, handelt, benannt nach den Hirnrezeptoren, die dabei von Antikörpern angegriffen werden. Die Patientin kam eigentlich wegen einer sehr schweren Depression ins Krankenhaus. Als die Depressionstherapie nicht wirkte, wurde sie schließlich an unsere Abteilung überwiesen, und wir suchten nach abnormalen Antikörpern in ihrem Hirnwasser, der Zerebrospinalflüssigkeit. Auf diese Weise fanden wir heraus, dass hinter ihren Symptomen eine Enzephalitis steckte. Kollegen aus der Chirurgie entfernten den Tumor, und Marie wurde mit Immunsuppressiva behandelt, was die Symptome oft lindert und manchmal sogar vollständig beseitigt. Nach einigen Wochen Therapie hatte sich ihr Zustand so weit gebessert, dass sie nach Hause gehen konnte.