Materialforschung: Eben noch Holzklotz, kurz darauf Flummi

Ein Forscherteam hat aus Holz ein Material hergestellt, das zwar noch aussieht wie die ursprüngliche Holzkugel, aber elastisch ist wie Gummi. Ein kleiner Block aus dem Stoff hüpft wie ein Flummi, wenn er auf den Boden geworfen wird, wie das Team um Liangbing Hu von der University of Maryland in einem Video demonstriert.

Der Trick dahinter ist ein chemisches Verfahren, das Hu jetzt in »ACS Nano« veröffentlicht hat. Dabei werden die stabilen Zellwände zum Teil aufgelöst, und das gelöste Material verwandelt sich in ein elastisches Gel, das die Poren im Holz ausfüllt. Die dünnen Reste der Zellwände sind nun weich, gleichzeitig jedoch stabil genug, um das elastische Gel zu stützen und in Form zu halten. Dadurch bekommt das Holz eine gummiartige Konsistenz.