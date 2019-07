Beobachtungstipp: Eine Mondfinsternis zum Apollo-Jubiläum

Um 22:01 Uhr MESZ, vielerorts noch in der späten Dämmerung, beginnt der tief im Süden im Sternbild Schütze stehende Vollmond in seinem nordöstlichen Teil wie angebissen auszusehen: Er ist bereits in den Kernschatten der Erde eingetreten. Der größte Bedeckungsgrad von 66 Prozent wird gegen 23:31 Uhr MESZ erreicht.

Ein Drittel des Vollmondes verfehlt diesmal den Kernschatten der Erde. Auf den ersten Blick glaubt man daher, eine fünf Tage alte Mondsichel zu sehen, die seltsamerweise mit dem Rücken zum Südhorizont weist. In einem Fernglas erkennen Sie jedoch sofort, dass sie nicht die gewohnte Hell-dunkel-Grenze aufweist, denn anders als bei der echten Mondsichel werfen die Krater und Gebirge hier keine Schatten. Die unweit des Mondes stehenden Sterne des Schützen erscheinen während der maximalen Verfinsterung viel deutlicher – und 7,5 Grad nordwestlich leuchtet der Ringplanet Saturn.