Himmelsereignis: Totale Sonnenfinsternis am 2. Juli 2019

Die rund 100 Kilometer breite Finsterniszone, die größtenteils über dem Pazifik verläuft, endet auf dem südamerikanischen Kontinent. Ein dort gut erreichbarer Beobachtungsort ist die nördlich von Santiago gelegene Küstenstadt La Serena. Zwar befindet sich die Zentrallinie der Finsternis rund 40 Kilometer weiter nördlich, aber in der Stadt dauert die Totalität noch mehr als zwei Minuten. So lässt sich der leuchtende Kranz der Sonnenkorona von einem in Richtung Pazifik weisenden Hotelbalkon oder von einem Fenster aus bestens beobachten und fotografieren.

Eine Sonnenfinsternis wird fast immer von einer Mondfinsternis 14 Tage zuvor oder danach begleitet. In diesem Fall ereignet sich am 16. Juli 2019 eine partielle Mondfinsternis, die in voller Länge von unseren Breiten aus gut zu verfolgen ist. Dabei werden gegen 23:31 Uhr MESZ rund zwei Drittel der Vollmondscheibe im Norden in den dunklen Kernschatten der Erde eingetreten sein. Dann erscheint unser Mond wie »angebissen«, der dunkle Teil leuchtet in einem tiefroten Licht. Der nicht verfinsterte Teil erinnert dagegen an eine liegende Mondsichel, wie man sie aus südlichen Breiten kennt. Das Ereignis beginnt um 22:02 Uhr MESZ und endet um 1:00 Uhr, wenn der Mond den Kernschatten der Erde wieder verlässt.