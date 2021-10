Psychiatrie: »Wir brauchen eine neue Ordnung für psychische Störungen«

Ich glaube schon, dass das kategoriale Denken tief verankert ist. So wie man einen Prototyp von einem Baum oder einer Katze hat, meint man, es müsste auch den Prototyp einer Depression geben. Aber wir können diagnostische Instrumente entwickeln, die helfen, in Dimensionen an Stelle von Kategorien zu denken. Mit einem dimensionalen Modell werden wir dem Einzelfall viel besser gerecht. Wir können ihn in einem vieldimensionalen Raum verorten, ein Profil erstellen und zeigen, wo genau die Schwierigkeiten liegen. Das ist viel präziser und aussagekräftiger.

© mit frdl. Gen. von Johannes Zimmermann (Ausschnitt) Die Hierarchische Taxonomie der Psychopathologie (HiTOP) | Im HiTOP-Modell werden Symptome und Merkmale der untersten Ebene gemäß ihrem gemeinsamen Auftreten zu Dimensionen unterschiedlicher Breite und Abstraktion zusammengefasst. Die Ebene der Syndrome entspricht in etwa den kategorialen Diagnosen nach ICD. Im HiTOP-Modell tritt an die Stelle einer solchen Diagnose ein individuelles Profil, das sich aus den Ausprägungen auf den Dimensionen zusammensetzt.

Warum gibt es solche Dimensionen nicht auch an Stelle von Kategorien wie Ängsten und Depressionen?

Genau dieses Ziel hat sich ein Zusammenschluss von über 140 Forschenden gesetzt, dem ich angehöre, genannt HiTOP, kurz für hierarchische Taxonomie der Psychopathologie. Das Konsortium hat sich 2015 gegründet, unter anderem auf Initiative von Robert Krueger von der University of Minnesota. Er hat schon vor der Jahrhundertwende untersucht, wie psychische Störungen zusammenhängen, und war frustriert, nachdem er an der letzten Revision des DSM beteiligt war, das ein dimensionales Modell für Persönlichkeitsstörungen nur im Anhang aufgenommen hat. Bei diesem Revisionsprozess habe ich geholfen, das dimensionale Modell ins Deutsche zu übersetzen, die Instrumente zu validieren und in der Praxis zu erproben. Bei HiTOP arbeite ich jetzt daran mit, auch für die übrigen Störungen ein empirisch fundiertes Klassifikationssystem zu entwickeln, das psychopathologische Phänomene auf Dimensionen abbildet.

Wie weit sind Sie damit?

Wir haben knapp 200 Einzelprobleme identifiziert und anhand von über 2000 Formulierungen genauer beschrieben. Jetzt prüfen wir, welche häufig gemeinsam auftreten, um sie zu Dimensionen zusammenzufassen, hierarchisch zu ordnen und daraus einen Test zu sowie ein strukturiertes Interview zu entwickeln. Wir hoffen, im nächsten Frühjahr eine reduzierte Liste zu haben, die wir auch ins Deutsche übersetzen können.

Gibt es derzeit schon Möglichkeiten, eine dimensionale Diagnostik im Sinne von HiTOP durchzuführen?

Teilweise. Auf einer höheren Abstraktionsebene gibt es sechs Problembereiche, Spektren genannt, auf der untersten Ebene die einzelnen Symptome wie Suizidalität oder Appetitverlust. Für diese sechs Spektren existieren zum Teil bereits etablierte Fragebögen. Auf einer Website des HiTOP-Konsortiums gibt es Empfehlungen dazu, welche Instrumente bereits verwendet werden können, um in der Logik von HiTOP Diagnosen zu stellen.

Gibt es auch welche auf Deutsch?

Ja, es gibt bereits spektrenübergreifende Instrumente wie das »Verhaltens- und Erlebensinventar« oder das »Persönlichkeitsinventar für DSM-5«. Kürzlich haben wir zum Beispiel das »Inventory of Depression and Anxiety Symptoms« übersetzt, das vor allem Probleme aus dem internalisierenden Spektrum umfasst. Aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo ein Therapeut in der Praxis auf ein ausgereiftes und umfassendes System zurückgreifen kann.

© mit frdl. Gen. von Johannes Zimmermann (Ausschnitt) Profile für ein Fallbeispiel nach HiTOP | Das Profil links zeigt die Ausprägungen der Spektren sowie der internalisierenden Unterfaktoren, das Profil rechts beispielhafte Merkmale des Unterfaktors Psychisches Leiden. Die Balken stellen die gemessenen Ausprägungen dar; die kleinen Linien auf der Spitze verdeutlichen mögliche Abweichungen durch Messfehler. Die Perzentile geben an, wie stark ein Merkmal bei dieser Person verglichen mit anderen Menschen ausgeprägt ist. Ein Perzentil von 50 bedeutet: Die Ausprägung ist stärker als bei 50 Prozent der Personen einer in Alter und Geschlecht vergleichbaren Gruppe. Ab einem Perzentil von zirka 84 spricht man in der Regel von einer auffälligen Ausprägung.

Hat denn so ein Profil aus Dimensionen tatsächlich mehr praktischen Wert als eine kategoriale Diagnose?

Eine Studie hat das gerade bei über 6000 Personen aus der Allgemeinbevölkerung verglichen: Es ging unter anderem darum, den Bedarf und die Inanspruchnahme von Behandlungen über neun Jahre vorherzusagen. Und da zeigt sich, dass Symptomschwere und Chronifizierung entscheidend sind, nicht die kategoriale Diagnose. Deshalb gibt es berechtigte Zweifel, ob diese Art der Diagnose für die Therapie überhaupt relevant ist.

Für die Behandlung macht es aber doch einen Unterschied, ob jemand unter Depressionen oder sozialen Ängsten leidet?

Ja, für die Therapieplanung würde man in dem System ein paar Hierarchieebenen hinuntergehen und schauen, wo genau die Probleme liegen. Das ist das Gute an einem hierarchischen System: Je nachdem, um welche Art von Entscheidung es geht, kann man die Probleme auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen betrachten.

Bislang bekommen Patienten zum Beispiel gesagt, dass sie an einer schweren depressiven Episode leiden. Wie würde man eine dimensionale Diagnose mitteilen? »Sie gehören zu den depressivsten zwei Prozent der Bevölkerung«?

Genau, so könnte man das sagen: Die depressive Symptomatik ist stärker als bei 98 Prozent der Menschen, wobei man Personen gleichen Alters und gleichen Geschlechts als Vergleichsgruppe heranziehen könnte. Man hätte aber nicht nur diese eine Dimension, sondern würde ein Profil auf mehreren Ebenen erstellen und schauen, wo die Auffälligkeiten liegen. Wo in ihrem Erleben und Verhalten weicht die Person wie stark vom Normalfall ab? Und ist das mit Beeinträchtigungen verbunden, die behandlungsbedürftig sind?

Könnte diese Art von Rückmeldung nicht auch sehr belastend sein? Wie reagieren die Patienten darauf?

Ob das schon einmal umfassend überprüft wurde, weiß ich nicht. Aber die Patienten bekommen meistens etwas mitgeteilt, was sie schon wissen. Die Probleme, die sie erleben und schildern, werden nur zusammengefasst und mit denen anderer verglichen. Aber eben ohne eine Störungskategorie zu verwenden, für die es eigentlich keine empirische Grundlage gibt.

Glauben Sie, dass das weniger stigmatisierend ist?

Eine schwierige Frage. Personen, die von einem Kontinuum zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit ausgehen, neigen jedenfalls weniger zu stigmatisierenden Einstellungen gegenüber Menschen mit psychischen Problemen. Ich denke auch, dass es hilfreich ist, problematische Merkmale auf weniger abstrakte Weise zu beschreiben. Man kann zum Beispiel von einer Neigung zu feindseligem oder impulsivem Verhalten sprechen: Das ist für die Patienten etwas anderes, als eine Borderline-Persönlichkeitsstörung attestiert zu bekommen. Es wird als weniger stigmatisierend erlebt, weil die Rückmeldung das Verhaltensmuster beschreibt und nicht die Person klassifiziert.

Es gibt auch eine Initiative, psychische Störungen nach ihren biologischen Merkmalen zu ordnen, genannt RDoC (Research Domain Criteria). Was steckt dahinter?

RDoC ist ein Fahrplan für Forschung, entwickelt vom National Institute of Mental Health in den USA. Auch hier steckt eine Kritik am Status quo der kategorialen Klassifikation dahinter. Aber die Stoßrichtung ist eine andere. Die Idee ist: Es gibt verschiedene Systeme des menschlichen Funktionierens und diese sind biologisch fundiert. Psychische Störungen entstehen durch Fehlfunktionen in diesen Systemen, zum Beispiel im Gehirn oder in den Erbanlagen. Für ihre Erforschung liefert RDoC das Gerüst. Bei HiTOP geht es nur darum, die Probleme auf der Ebene des Erlebens und Verhaltens zu beschreiben. Insofern ergänzen sich die beiden Initiativen. Der Anspruch von RDoC geht aber viel weiter und ist nicht direkt auf die diagnostische Praxis bezogen.

»Das wird die diagnostischen Kategorien sprengen«

Geht es nicht auch darum, die Erkenntnisse in der Praxis anwenden zu können?

Durchaus, doch das Projekt ist ambitionierter: Vielleicht ist es künftig möglich, Fehlfunktionen früh anhand von biologischen Parametern zu erkennen. Es wird aber nicht den einen Marker für eine depressive Episode geben, eher noch einen Marker für Probleme im internalisierenden Spektrum generell. Solche Befunde werden die diagnostischen Kategorien sprengen.

Was bedeutet das für die Therapie?

Das gilt es noch zu klären. Eine der Fragen ist: Auf welcher Ebene wirkt eigentlich eine Psychotherapie? Reduziert sie spezifisch depressive Symptome? Oder verschwinden andere Probleme mit, die gar nicht das primäre Therapieziel waren? Dann wäre die Wirkung eher auf höheren Ebenen anzusiedeln.

Wann werden diese Modelle in der Praxis ankommen? Werden wir eine Zeit ohne Diagnosekategorien noch erleben?

Das kann ich nicht einschätzen. Der Druck steigt, die Klassifikationssysteme zu überarbeiten. Wir brauchen eine neue Ordnung für psychische Störungen. Aber zunächst wird sogar noch die alte ICD-Version verwendet werden, es gibt eine lange Übergangsphase. Und dann wird es wahrscheinlich wieder 20 bis 30 Jahre dauern, bis eine neue ICD-Version folgt.

Und Therapeuten wie Patienten müssen einfach damit weiterleben?

Letztlich handelt es sich nur um eine Sammlung von Kriterien. Wie man die ICD umsetzt und mit Leben füllt, ist etwas anderes. Auch wenn die alten Kategorien noch gelten, können wir bei Patienten künftig neben strukturierten Interviews weitere Messmethoden einsetzen, zum Beispiel Patienten über mehrere Wochen elektronische Tagebücher ausfüllen lassen. Wir werden viel feinkörniger Daten erheben, sie elektronisch auswerten und mit Hilfe von Algorithmen in Handlungsempfehlungen übersetzen lassen. Es wird digitale Tools geben, die das individuelle Profil visualisieren. Ich bin optimistisch, dass es Lösungen geben wird, die ICD dimensional zu betrachten und auf nicht stigmatisierende Art zu nutzen.