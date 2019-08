Feuerball im Wolkenband: Einschlag auf Jupiter gefilmt

Dem texanischen Astrofotografen Ethan Chappel ist ein eindrucksvolles Video vom Einschlag eines kleinen Himmelskörpers auf Jupiter gelungen. Am 7. August traf vermutlich ein Kometenkern den Gasplaneten etwas südlich des Äquators und erzeugte einen hellen Lichtpunkt knapp innerhalb des südlichen Äquatorialen Gürtels, etwa einen viertel Planetenumfang entfernt vom Großen Roten Fleck. Sollte sich die Entdeckung bestätigen, wäre das der siebte von der Erde sichtbare Einschlag auf Jupiter seit 1994, als die Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy 9 den Planeten trafen. Nun suchen Fachleute nach der dunklen Einschlagnarbe in den Wolkenbändern, die nach solchen Treffern ein paar Tage sichtbar bleibt.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8