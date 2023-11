Flynn-Effekt: Erwachsene können sich immer besser konzentrieren

Das Konzentrationsvermögen von Erwachsenen ist in den vergangenen 20 bis 30 Jahren gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Metaanalyse in der Fachzeitschrift »Personality and Individual Differences«. Die Forschungsgruppe um Denise Andrzejewski von der Universität Wien sieht darin einen ersten Beleg dafür, dass auch die Aufmerksamkeit dem Flynn-Effekt unterliegt.

Der Flynn-Effekt bezeichnet ein Phänomen, das Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern beobachtet wurde: Der mittlere Intelligenzquotient – Ergebnis von standardisierten Intelligenztests – stieg von Generation zu Generation. Benannt ist der Effekt nach dem Politologen James Flynn, der erstmals 1984 darüber berichtet hatte. Im Schnitt legte der IQ pro Jahrzehnt rund drei Punkte zu, doch inzwischen stagniert die Entwicklung in einigen Ländern, und in manchen hat sich der Trend sogar umgekehrt. Über die Ursachen sind sich die Fachleute bis heute nicht einig.

Das Konzentrationsvermögen könnte ein Baustein der allgemeinen Intelligenz sein und den Flynn-Effekt mitverursachen. Mit dieser Idee analysierte das Team um die Wiener Psychologin Daten aus 179 Studien von insgesamt mehr als 21 000 Menschen aus 32 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz: Alle hatten in den Jahren 1990 bis 2021 den psychologischen Standardtest »d2« absolviert, der die Fähigkeit zu selektiver und anhaltender Aufmerksamkeit – das Konzentrationsvermögen – erfasst.