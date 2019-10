Wale: Forscher filmen Festbankett in der Tiefsee

Das Beste kam zum Schluss – zumindest brachte die letzte Tauchfahrt der »Nautilus«-Expedition in den Pazifik 2019 noch einen Höhepunkt: Während die an Bord befindlichen Wissenschaftler ihren Tauchroboter über den Tiefseeboden schweben ließen, stießen sie zu ihrer Begeisterung auf einen großen Walkadaver, an dem sich zahlreiche Aasfresser eingefunden hatten. Das Video war live im Internet zu sehen und findet sich mittlerweile auch auf der Website der Expedition.

Mit ihrem Tauchroboter erkundeten die Forscher das Gebiet um den Davidson Seamount vor der kalifornischen Küste, als sie die Überreste eines Bartenwals entdeckten – ein nicht alltäglicher Fund in den Weiten der Tiefsee. Der Leichnam befand sich zudem in einem Übergangsstadium der Verwertung, was noch seltener aufgefunden wird. Zum einen fraßen noch Verwerter von Fleisch und Blubber an dem Kadaver, zum anderen hatten sich auch schon erste Knochenfresserwürmer eingestellt, die das Skelett von innen heraus auflösen.