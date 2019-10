Überlegenheit der Quanten: Fünf Fragen zu Googles Quantencomputer

Da Qubits nicht mehr mit der Umgebung interagieren, beispielsweise mit umherfliegenden Luftmolekülen, gelten für sie die Gesetze der Quantenphysik. Quantenobjekte können in einer »Überlagerung« mehrerer Zustände existieren, bei Qubits sind dies die Werte 0 und 1. Erst wenn ein Qubit ausgelesen wird, also in Kontakt mit der Elektronik des Quantencomputers kommt, muss sich das Qubit für eine dieser Möglichkeiten entscheiden.

Gleichzeitig lassen sich mehrere Qubits auf geisterhafte Art und Weise miteinander »verschränken«. Eine Messung an einem Qubit beeinflusst dann auch den Wert eines damit verbundenen, zweiten Qubits.

Die Quantenphysik bringt noch eine dritte Besonderheit mit sich: Sie beschreibt Quantenobjekte als ausgedehnte Wellen. Hat man es mit einem System mehrerer interagierender Quanten zu tun, beispielsweise den Qubits in einem Quantencomputer, überlappen diese Wellen. Das Ergebnis ist eine komplizierte Wellenfunktion.

Laden... © Google (Ausschnitt) Sycamore-Chip | Googles Quantencomputer-Prototyp.

Sie ist der Grund, warum Quantencomputer bei manchen Rechnungen klar überlegen sind: In der Wellenfunktion eines Systems sind alle möglichen Zustände der einzelnen Qubits enthalten. Damit werden gewissermaßen alle Binärwertkombinationen auf einmal berücksichtigt. Wo ein gewöhnlicher Computer mit N Bits mit einem Rechenschritt N Nullen oder Einsen verarbeiten kann, sind es bei einem Quantencomputer theoretisch bis zu 2N.

Damit wächst die Rechenkraft exponentiell mit der Zahl der Qubits an, zumindest theoretisch. In der Realität funktioniert dies aber nur bei ausgewählten Rechenaufgaben mit einer bestimmten mathematischen Struktur. Bei ihnen überlagern sich die Wellen der Qubits gerade so, dass falsche Lösungen durch Interferenz ausgelöscht werden und nur die korrekte Antwort übrig bleibt.

2. Wie funktioniert Googles Quantencomputer?

Als man bei Google 2014 in das Rennen um den ersten brauchbaren Quantencomputer einstieg, engagierte man den Kalifornier John Martinis von der University of California in Santa Barbara. Martinis ist ein Experte für supraleitende Qubits. Mit der finanziellen Unterstützung Googles machten er und sein Team den Ansatz zur wohl aussichtsreichsten Quantencomputertechnik.