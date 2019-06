Physik: Geheimnis des Quantensprungs gelüftet?

In ihrem Versuch feuerten die Forscher einen Strahl aus Mikrowellen in den Schaltkreis, worauf das System zunächst schnell zwischen dem Grundzustand und dem Kontrollzustand hin- und hersprang. Über eine an den Kontrollzustand angeschlossene Leitung gab es bei jedem dieser Sprünge ein kleines Energiepäckchen ab, was zu einem stetig oszillierenden Signal in dem angeschlossenen Messgerät führte.

Hin und wieder absorbierte das künstliche Atom jedoch eine Mikrowelle mit anderer Energie, wodurch es in den dritten Zustand des Systems springen konnte, der für längere Zeit Bestand hatte. In diesem Fall schlug das an den Kontrollzustand angeschlossene Messgerät nicht aus.