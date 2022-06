Gendersprache: Krieg der Sternchen

Man fühlt sich an den Rand gedrängt; wird genötigt mitzuspielen oder sich zu erklären. Das erhitzt die Gemüter: Man kann sich nicht nicht zum Gendern verhalten, wird damit einfach nicht in Frieden gelassen. Für Dinge, die eben noch normal waren, muss man sich auf einmal rechtfertigen und Farbe bekennen. Diese Form der Nötigung hat das Zeug zum Aufreger. So ergab eine Untersuchung an 168 schwedischen Probanden, die ein Team um die Stockholmer Psychologen Hellen Vergoossen 2020 veröffentlichte, dass die Angst, in der persönliche Redefreiheit eingeschränkt zu werden, eine besonders emotionale Ablehnung des Genders hervorruft.

Umgekehrt kompensieren manche die Last, indem sie das Gendern regelrecht dämonisieren. Hier zeigt sich das Eskalationspotenzial von Sprachgeboten. Je mehr sich die einen über die Rückständigkeit der Verweigerer empören, desto erbitterter keifen diese zurück. Darüber gerät die Arbitrarität sprachlicher Zeichen aus dem Blick: Die Beziehung zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist beliebig. Ob die Lautfolge »Baum«, »tree« oder »arbre« große Gewächse meint, hat keinerlei tieferen Grund. Diese Wörter wurden im Laufe der Zeit gebräuchlich, doch im Prinzip könnten es auch andere sein.

Diese Beliebigkeit anzuerkennen hilft, die Realität nicht mit ihrem sprachlichen Ausdruck gleichzusetzen – ein Irrtum, dem rasch erliegt, wer eine Sprechweise unmittelbar an das Denken und die Weltsicht des Sprechers knüpft. Gendern allein verändert die Denkweise von Menschen oder die Rolle von Frauen in der Gesellschaft zunächst keinen Deut. Es birgt sogar umgekehrt die Gefahr, dass eine »korrekte« Sprechweise als Signal für Gleichberechtigung dient, ohne dass diese wirklich gelebt wird.

Alles wird mit Bedeutung aufgeladen

Weshalb werden grammatische Details zu Fragen von Wohl und Wehe stilisiert? Nach dieser Logik dürfte es gar keine bedeutungslosen Formalismen in der Sprache geben. Alles hätte eine tiefere Bedeutung, verwiese auf eine Haltung. Rückt nicht das englische »How are you?« das Sein viel stärker in den Fokus als das deutsche »Wie geht es dir?« Denken Deutsche deshalb irgendwie »beweglicher« als US-Amerikaner?

Nichts Sprachliches dem Zufall zu überlassen, zeugt von einer Hypersensibilität, die alles mit Bedeutung auflädt. Doch wir schreiben Bedeutung zu; sie ist nicht einfach gegeben. Daher rührt die vermeintliche Unfehlbarkeit sprachpolizeilicher Verdächtigungen: Sobald man einen Ausdruck als inakzeptabel etikettiert, ist er das.

Wörter und Redeweisen zu tabuisieren, unterbindet kreative Verschiebungen

Man kann Redeweisen verändern, um auszudrücken, was einem wichtig ist. Nur sollte man nicht glauben, die Veränderung bliebe dort stehen. Die Sprache wandelt sich ständig weiter, durch Gewöhnung, Umdeutung, Ironisierung, Übertragung auf neue Zusammenhänge. Begriffe wie »schwul«, »queer« oder »Nigger« wurden von den so einst verunglimpften Gruppen selbst zur stolzen Eigenbezeichnung umfunktioniert. Ein Akt der Selbstermächtigung, der das Verletzende nicht tilgt, sondern es benutzt, um sich nicht mehr verletzen zu lassen. Wörter und Redeweisen zu tabuisieren, unterbindet solche kreativen Verschiebungen. Es scheint dann so, alles könne man alles sagen, doch unter der Oberfläche lauern viele No-Gos.