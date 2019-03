Astronomie: Planet Neun hält sich bedeckt

Am Rand des Sonnensystems suchen Astronomen eine neue Welt: Glaubt man ihren Berechnungen, dann kreist sie weit jenseits der Bahn von Neptun. Mit ihrer Gravitationskraft soll sie Kleinplaneten jenseits von Pluto auf ungewöhnliche Bahnen zwingen und sogar die Drehachse der Sonne verkippen. Bis zu zehnmal schwerer als die Erde soll sie sein. Doch nicht wenige Forscher zweifeln, dass es »Planet Neun« überhaupt gibt.

»Die Planet-Neun-Hypothese ist faszinierend«, meint Antranik Sefilian von der britischen Universität Cambridge. »Aber wenn dieser hypothetische Planet existiert, hat er bislang jeden Versuch seiner Entdeckung vereitelt.« Zusammen mit seinem Kollegen Jihad Touma von der American University of Beirut im Libanon schlug Sefilian in der Zeitschrift »Astronomical Journal« unlängst eine Alternative vor: Statt eines Planeten könnte auch ein bislang unentdeckter Ring aus kleinen Asteroiden im äußeren Sonnensystem für die ungewöhnlichen Bahnen einiger Kleinplaneten verantwortlich sein, die dem Planeten Neun zugeschrieben werden. »Unsere Idee war: Anstatt einen neunten Planeten zu postulieren und sich dann über dessen Entstehung den Kopf zu zerbrechen, warum untersuchen wir nicht einfach, was die kombinierte Gravitationskraft vieler kleiner Objekte in einer Scheibe jenseits der Neptunbahn ausrichten kann?«

Die Gravitation ist das einzige Indiz, das bislang für die Existenz eines weiteren Planeten im Sonnensystem spricht. Jenseits der Bahn des Neptun hatten Astronomen in den frühen 1990er Jahren die ersten Objekte des so genannten Kuipergürtels gefunden. Zu ihnen zählt seither der zuvor als Planet klassifizierte Pluto. Die meisten dieser auch »Trans-Neptun-Objekte«, kurz TNOs, genannten Körper sind deutlich kleiner als die Erde und bewegen sich auf mehr oder weniger kreisförmig um die Sonne. Ihre Bahnen führten sie bis maximal 50 Astronomische Einheiten an die Sonne heran (eine Astronomische Einheit, kurz AE, ist die mittlere Entfernung der Erde zur Sonne, also 150 Millionen Kilometer). Damit gerieten sie regelmäßig in den Einflussbereich des Neptun, der in 30 AE Abstand zur Sonne kreist.

Die neu entdeckten Objekte passten somit perfekt ins astronomische Modell unseres Sonnensystems. Doch im Jahr 2003 fanden die Astronomen Mike Brown, Chad Trujillo und David Rabinowitz in diesem Kuipergürtel ein Objekt, das nicht so richtig dazugehören wollte: Sedna. Mit einem Durchmesser von 1000 Kilometern ist Sedna ungewöhnlich groß. Wirklich außergewöhnlich aber ist ihr Orbit. Sedna kommt der Sonne nie näher als 76 AE und ist auf ihrem fernsten Punkt fast 1000 AU entfernt. Für einen Sonnenumlauf benötigt sie über 10 000 Jahre.