Halbschattenfinsternis: Dunkler Vollmond am Freitagabend

Könnten wir dieses Ereignis vom äußersten südlichen Rand des Mondes aus beobachten, dann würden wir sehen, wie sich die Erde allmählich vor die Sonnenscheibe schiebt und sie zu maximal 92 Prozent verfinstert. Hingegen würde ein Beobachter am Nordrand des Mondes weiterhin von der Sonne beschienen, für ihn gäbe es keine Finsternis. Sonnenschein im Norden, Finsternis im Süden – für uns irdische Beobachter bedeutet dies einen großen Unterschied zwischen der Helligkeit des nördlichen und des südlichen Mondrandes von mehr als dem Faktor zehn! Dies wird mit bloßem Auge und noch viel besser in einem Fernglas sichtbar. Da ein Fernglas das Beobachten mit beiden Augen ermöglicht, lassen sich damit auch subtile Kontraste wahrnehmen, was beim Betrachten einer Halbschattenfinsternis vorteilhaft ist. Vor allem auf der südlichen Hemisphäre des Mondes ergibt sich bei dieser Halbschattenfinsternis ein geradezu atemberaubender Helligkeitsabfall. Der Mondsüdpol wird so dunkel, als stünde eine partielle Verfinsterung durch den Kernschatten unmittelbar bevor – und viel fehlt ja auch nicht.

Halten Sie also Ihr Fernglas griffbereit, denn so können Sie selbst kurze Wolkenlücken nutzen! Sollte der Mond in dieser Nacht gar nicht hervorschauen, bietet sich die nächste Chance bereits am 5. Juni – allein 2020 wird es drei weitere Halbschattenfinsternisse geben. Diese und weitere Termine für besondere Himmelsereignisse finden Sie im aktuellen Poster »Astro-Planer«, das der Januarausgabe von »Sterne und Weltraum« beiliegt.