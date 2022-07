Geschlechterunterschiede: Der rätselhafte weibliche Homunkulus

© Yousun Koh (Ausschnitt) Studienlage zum Hermunkulus | Die weibliche Variante des Homunkulus hat mit der männlichen viel gemeinsam, wie erste Forschung nahelegt. Sie zeigt auch, dass sexuelle Kontakte und Traumata die Repräsentation der weiblichen Genitalien im somatosensorischen Kortex formen.

Doch was weiß man jenseits solcher Vermutungen bislang tatsächlich? Auch wenn der weibliche Homunkulus nie systematisch erstellt wurde: Einzelne Teile der Karte des weiblichen Gehirns sind bereits bekannt. Allerdings haben Vergleiche zwischen Männern und Frauen bislang eher Gemeinsamkeiten als Unterschiede zu Tage gefördert. Susana Lima selbst verweist auf eine Studie an Mäusen. Forscher um den Neurobiologen Michael Brecht vom Bernstein Center for Computational Neuroscience Berlin fanden im somatosensorischen Kortex von Nagetieren ähnliche anatomische Karten von Penis und Klitoris.

Kontroverse über die Verortung der Genitalien

Wo genau die Genitalien beim Menschen im Gehirn abgebildet sind, dazu gab und gibt es Kontroversen. »Penfield hat die männlichen Genitalien auf der Homunkulus-Karte unterhalb der Repräsentation der Zehen verortet«, sagt Christine Heim, Psychologin und Neurowissenschaftlerin von der Berliner Charité. Andere hingegen stellen sie neben der Hüfte dar, in Analogie zur Anatomie des Körpers, denn hier liegen Geschlechtsorgane und Hüfte ja auch nebeneinander. Dass es widersprüchliche Befunde gibt, könnte mit unterschiedlich präzisen Methoden der Genitalstimulation zusammenhängen. Ähnliche Kontroversen gibt es auch rund um die Verortung der weiblichen Genitalien.

Um die Kontroverse zu beenden, hat Christine Heim kürzlich mit Kollegen 20 Probandinnen untersucht. Mit einem Luftstoß wurde dabei eine Membran in Schwingung versetzt, die über der Unterwäsche in der Region der Klitoris lag. Die Stimulation sollte in keiner Weise als unangenehm oder als sexuell erregend empfunden werden. »Das ist nicht nur aus ethischen Gründen wichtig«, erklärt Christine Heim, »sondern auch um auszuschließen, dass andere Hirnregionen aktiviert werden, die nicht den rein sensorisch-taktilen Reiz abbilden.« Auf diese Weise konnte Heims Team zeigen, dass die Genitalien tatsächlich in somatotopischer Abfolge neben der Hüfte verortet sind, also analog zur Anatomie des Körpers. Die Beobachtung steht in Einklang mit einer früheren Studie an Männern. Hier verorteten Forschende das Repräsentationsfeld des Penis im Gehirn in ähnlicher Weise an einem Ort zwischen den Beinen und dem Rumpf.

Es gibt aber noch mehr Ähnlichkeiten zwischen den Geschlechtern. Und zwar darin, wie die menschliche Brust im Gehirn repräsentiert wird. Jop Beugels, plastischer Chirurg am Klinikum der Universität Maastricht, schob mit Kollegen jeweils zehn Männer und zehn Frauen in den funktionellen Magnetresonanztomografen und stimulierte mit Vibrationen verschiedene Stellen an ihrer Brust. Wie erwartet aktivierte dies Teile des somatosensorischen Kortex, wobei die Repräsentation der Nippel in der Hirnrinde vergrößert war. Die Forschenden fanden dabei keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Allerdings könnte das auch an der kleinen Stichprobe gelegen haben.