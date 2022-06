Körpertemperatur: Im Gehirn kann es mehr als 40 Grad heiß werden

In einem gesunden Gehirn ist es ziemlich warm. Die mittlere Hirntemperatur liegt mit 38,5 Grad Celsius mehr als zwei Grad höher als eine Messung im Mund, wie jetzt eine britische Forschungsgruppe in der Fachzeitschrift »Brain« berichtet. In den tieferen Hirnregionen übersteigt sie häufig sogar 40 Grad – ein Wert, der an anderen Stellen im Körper als Fieber diagnostiziert würde.

Das Team um Nina Rzechorzek vom MRC Laboratory for Molecular Biology in Cambridge rekrutierte 40 gesunde Freiwillige zwischen 20 bis 40 Jahren und ermittelte bei ihnen morgens, nachmittags und abends per Magnetresonanzspektroskopie (MRS) die Temperatur in verschiedenen Hirnregionen. Bei allen Versuchspersonen schwankte die Hirntemperatur im Tagesverlauf um fast 1 Grad Celsius. Abends sank sie, tagsüber stieg sie wieder an. Die höchsten Werte wurden nachmittags gemessen. Den Rekord stellte eine Frau auf: 40,9 Grad Celsius im Thalamus – der Hirnregion, in der es im Mittel am wärmsten war.

Die Hirntemperaturen der Frauen erreichten im Mittel etwa 0,4 Grad Celsius mehr als die von Männern. Das habe wahrscheinlich mit dem Menstruationszyklus zu tun, vermuten die Forschenden: Nach dem Eisprung liegen die Temperaturen höher, und die meisten Frauen befanden sich bei der Messung gerade in dieser Phase. Die Temperatur stieg außerdem mit dem Alter, vor allem in tieferen Hirnregionen.

Aus diesen Daten erstellten die Forschenden die nach eigenen Angaben erste 4-D-Karte der Hirntemperatur – »eine dringend benötigte Referenzquelle«, sagt Studienleiterin Nina Rzechorzek. Damit verglichen sie Messwerte von mehr als 100 Intensivpatientinnen und -patienten mit Schädel-Hirn-Trauma: Die Hirntemperatur lag bei ihnen im Mittel um ein Grad niedriger. Außerdem schwankte sie zwischen 32,6 und 42,3 Grad Celsius und damit stärker als bei den gesunden Freiwilligen (36,1 bis 40,9). Aber nur ein Viertel der Kranken wies den für Gesunde typischen Tagesrhythmus auf. Fehlte der Rhythmus, stieg das Sterberisiko um den Faktor 20.