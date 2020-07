Unterwasserarchäologie: Paläoindianer wagten riskanten Bergbau

Um roten Ocker zu gewinnen, nahmen die Menschen der Steinzeit offenbar große Risiken in Kauf. Das legen die Grabungen von Archäologen um Brandi MacDonald von der University of Missouri nahe, die auf der mexikanischen Yukatan-Halbinsel Spuren von frühen Bergwerksarbeiten entdeckten. Vor rund 10 700 bis 11 400 Jahren stiegen Menschen in weit reichende Höhlensysteme hinab und bauten dort Eisenoxid ab. Funde von menschlichen Skelettresten in den heute unter Wasser liegenden Höhlen werten die Forscher als Hinweis darauf, dass die damaligen Menschen für den Abbau des Naturstoffs keine Gefahren scheuten. Wofür sie das rote Pigment allerdings brauchten, konnten die Wissenschaftler noch nicht klären.

Wie die Unterwasserarchäologen im Fachmagazin »Science Advances« berichten, haben sie im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo drei Höhlensysteme genauer untersucht: Camilo Mina, Monkey Dust und Sagitario. Ihre Ergebnisse beruhen vor allem auf den Arbeiten in der Höhle von Sagitario, welche die Forscher bisher in einer Länge von zirka 7000 Meter kartiert haben, sowie dem anschließenden 900 Meter langen Höhlengang von La Mina.

MacDonald und sein Team führten für ihre Studie Unterwassergrabungen durch. Das Ergebnis: Den Ocker hatten die Menschen in einer Tiefe weit vom Tageslicht entfernt abgebaut. Um dorthin zu gelangen, räumten sie Stalaktiten und Stalagmiten aus dem Weg und stapelten damit auch dutzende Wegmarkierungen auf. Ebenso entdeckten die Forscher Steingeräte und Feuerstellen, aus denen sie Proben für C-14-Datierungen entnahmen. Dabei handelt es sich um verkohlte Überreste von harzreichen Hölzern. Sie brennen besonders gut und lange – und dürften den Menschen bei ihren Bergarbeiten Licht gespendet haben. Von den Minenarbeiten selbst zeugen mehr als 350 Gruben, aus denen der rote Ocker herausgeschlagen wurde.