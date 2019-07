Wiederaufbau von Notre-Dame: Je extravaganter, desto besser

Als die 93 Meter hohe Holzkonstruktion am Abend des 15. April 2019 in sich zusammensackte, beschädigte sie zwei Pfeiler, einen in der Vierung, den anderen im Langhaus. Zudem stürzten drei Gewölbejoche ein. Doch das sind nur die sichtbaren Schäden an der Kathedrale. Wie sehr die Konstruktion insgesamt gelitten hat, müssen nun die weiteren Untersuchungen zeigen. Dazu muss wohl jeder Stein einzeln untersucht werden.

Filigrane Skelettkonstruktion

Notre-Dame trieb ihre Baumeister einst zu kreativen Höchstleistungen an. Wurden in der Romanik noch Baukörper mit massiven Wänden errichtet, sah die gotische Konstruktion eine Verlagerung der tragenden Elemente in den Außenbau vor. Dadurch wurden die Wände entlastet, der Innenraum verschlankt und die Kathedrale konnte in die Höhe wachsen. Zudem konnte die Bauherren prachtvolle Fenster in die Wände integrieren. Die leichte und gleichzeitig flexible Bauweise der Gotik wurde dadurch erst möglich – massive romanische Bauwerke verwandelten sich im Lauf des Mittelalters in filigrane Skelettkonstruktionen.

Diese setzen sich typischerweise aus Pfeiler, Strebewerk, Spitzbogen und dem Kreuzrippengewölbe mit seinen selbsttragenden Rippen zusammen. Notre-Dame ist eines der führenden gotischen Bauwerke Frankreichs und wurde zwischen 1163 bis 1345 errichtet. Der beim Großbrand eingestürzte Holzturm über der Vierung stammte allerdings aus dem 19. Jahrhundert, als Notre-Dame schon einmal aufwändig restauriert wurde.

»Das ist wie beim Arzt: Keine Behandlung ohne Anamnese« (Stephan Albrecht, Universität Bamberg)

Eugène Viollet-le-Duc, der damalige Architekt des Wiederaufbaus, vertrat dabei eine Auffassung, die heute wohl wahre Shitstorms in den Sozialen Medien auslösen würde. Sie bestand darin, Abgebranntes nicht einfach nachzubauen, schreibt die Schweizer Historikerin Nanina Egli in einem Gastbeitrag in der »Neuen Zürcher Zeitung«. Es sei ihm vielmehr darum gegangen, einen neuen Ausdruck zu finden. Heute ist solch eine Haltung nur noch schwer vorstellbar.

Zuständig für die Koordination der angebotenen Hilfen aus Deutschland ist die bekannte Architektin und Kunsthistorikerin Barbara Schock-Werner. Die 72-Jährige war bis vor sieben Jahren Dombaumeisterin des Kölner Doms, kürzlich konnte sie sich als erste Deutsche selbst ein Bild vor Ort machen. Das Ausmaß der Zerstörung hat auch sie beeindruckt. In der Kirche sehe es »dramatisch« aus, sagte sie dem Deutschlandfunk. Sie sah große schwarze Haufen aus verbrannten Balken, herabgestürzte Steine und verbranntes Blei am Boden liegen. Außerdem sei die Kathedrale nach wie vor stark einsturzgefährdet. »Es ist noch gar nicht sicher, dass die Gewölbe, die noch oben sind, oben bleiben«, sagte sie.

Stahl oder doch lieber Holz?

Die Rekonstruktion des Dachstuhls ist für sie daher nicht nur eine modische Frage, sondern vor allem eine konstruktive. Aus Sicherheitsgründen plädiert sie für einen Dachstuhl aus Stahl, wie er auch im Kölner Dom und im Wiener Stephansdom verbaut ist. Die französischen Verantwortlichen tendieren allerdings in eine andere Richtung. Sie wollen den Dachstuhl aus Eichenholz wieder so aufbauen, wie er vor dem Brand war. Nur ohne die darüber liegenden Bleiblech-Dachplatten versteht sich, die das Feuer erst richtig entfachten – und an der Kathedrale und in deren Umfeld beträchtliche Umweltverschmutzung zurückließen. Ohne die Dachplatten, so mutmaßen Experten, hätte das Großfeuer nicht so schlimm wüten können.