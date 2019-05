Neue Klima-Studie: Kann das Meer wirklich um zwei Meter steigen?

Sechs Zentimeter pro Jahr

Die Studie zeigt auch, dass der Meeresspiegel selbst in den günstigsten Szenarien in Zukunft durch das schmelzende Eis Grönlands und der Antarktis weit schneller steigen wird als heute – durchschnittlich zwischen einem dreiviertel Zentimeter und drei Zentimetern pro Jahr. Das klingt extrem, verglichen mit dem aktuellen Wert von etwa drei Millimetern.

Doch Beispiele für so eine schnelle Eisschmelze gibt es selbst in jüngster erdgeschichtlicher Vergangenheit: Während einer als »Meltwater Pulse 1A« (MWP 1A) bezeichneten Warmphase am Ende der letzten Eiszeit stieg der Meeresspiegel vor etwa 14 000 Jahren für mehrere Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, um bis zu sechs Zentimeter pro Jahr – mehr als doppelt so schnell wie im extremsten Szenario der aktuellen Studie. Am Ende dieser Phase war der Meeresspiegel rund 20 Meter höher als zuvor.

Die Daten von Bamber und seinem Team passen nicht nur grob zu den Werten, die man aus der letzten Eiszeit kennt; wie das Team berichtet, gab die Berechnung auch die bekannte Eisschmelze in den Jahren 2000 bis 2010 korrekt wieder. Doch die eigentliche große Ungewissheit über das Schicksal der großen Eisschilde erfasst die Analyse nicht: Die kontinentalen Mega-Gletscher schmelzen nicht linear mit der Erwärmung.

Am Ende der letzten Eiszeit wechselten sich immer wieder Phasen relativer Ruhe mit kurzen Pulsen gigantischer Schmelzwassermengen ab. Die Auslöser sind meist unbekannt. Indizien deuten zum Beispiel darauf hin, dass ein großer Beitrag des abrupten Meeresspiegelanstiegs vor 14 000 Jahren von den recht plötzlich kollabierenden Rändern der antarktischen Eisschilde stammte.

Zuvor waren die Temperaturen dort über lange Zeiträume deutlich gestiegen, ohne dass die Gletscher in gleichem Maße Eis verloren. Wann und warum solche plötzlichen Kipppunkte auftreten, ist unbekannt. Ein mit MWP 1A vergleichbarer Kollaps der Eisschilde könnte prinzipiell erst in Jahrhunderten auftreten – oder bereits beginnen. In dem Fall müssten von Bamber und seine Arbeitsgruppe ihre Prognosen wohl noch einmal überarbeiten.