Neurodegenerative Erkrankungen: Wenn Kinder dement werden

Zu Beginn zweifelten Ärzte noch an Sarah Marquards Sehstörungen. Die Eltern der damals Sechsjährigen waren jedoch überzeugt, dass etwas mit den Augen ihrer Tochter nicht stimmte. Sie holten weitere Meinungen ein. Als bei der Kleinen 2014 eine juvenile Makuladegeneration diagnostiziert wurde, schien die Ungewissheit zunächst ein Ende zu haben. Im Lauf dieser Erkrankung bauen Teile der Netzhaut allmählich ab, bis die Betroffenen kaum noch sehen können. Auch Sarahs Sehkraft ließ weiter nach, und das Mädchen erblindete schließlich vollends. Mit Sorge beobachteten die Marquards, dass die Kleine zudem immer öfter geistig abwesend wirkte.

Nur durch Zufall brachten sie ihre Tochter zur Untersuchung ausgerechnet ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, eines der weltweit führenden Zentren im Bereich Kinderdemenz. Hier erkannten die Ärzte den Ernst der Lage schnell: Die zu dem Zeitpunkt Achtjährige litt nicht an einer Makuladegeneration, sondern an neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (NCL) Typ 3. Neben Zellen in ihrer Netzhaut gehen auch solche in ihrem Gehirn unaufhaltsam zu Grunde.

Auf einen Blick Früher Neuronenschwund Kinder mit neuronaler Ceroid-Lipofuszinose (NCL) leiden schon in jungen Jahren unter Symptomen wie Sehverlust, epileptischen Anfällen und Bewegungs- sowie Sprachstörungen. Die Erbkrankheit ist sehr selten: In Deutschland werden jährlich etwa 20 Babys geboren, die eine von 13 Kinderdemenzformen entwickeln werden. Medikamente, die die Krankheit an der Wurzel packen, gibt es bisher nur für eine NCL-Variante. Mehrere weitere Behandlungsansätze testen Forscher aktuell.

Die meisten Mediziner haben die seltene Krankheit kaum auf dem Radar. Bis Betroffene die korrekte Diagnose erhalten, vergehen wie in Sarahs Fall oft mehrere Jahre. Neu ist die Kinderdemenz allerdings nicht. Der erste Fall wurde bereits 1826 vom norwegischen Kinderarzt Otto Stengel dokumentiert. In den folgenden Jahrzehnten beschrieben Forscher weitere, ähnliche Krankheitsbilder. Eines hatten sie alle gemeinsam: In den Neuronen der Betroffenen fanden sich auffällige dunkle Ablagerungen. Unter dem Mikroskop sahen sie aus wie das »Alterspigment« Lipofuszin, das aus Proteinbruchstücken und Fettsäureverbindungen besteht. Auch bei gesunden Menschen sammelt es sich im Lauf des Lebens allmählich in den Zellen an. Ist es krankhaft verändert oder in großen Mengen vorhanden, bezeichnet man es als »Ceroid«. Die Kinderärzte Wolfgang Zeman und Paul Dyken fassten die Krankheitsfälle 1969 deshalb unter dem Namen »neuronale Ceroid-Lipofuszinosen« zusammen. Im englischen Sprachraum hat sich dafür der Begriff »batten disease« eingebürgert.

Laden... © mit frdl. Gen. der Familie Marquard (Ausschnitt) Sarah Marquard | Als Sarah acht Jahre alt war, diagnostizierten Ärzte bei ihr eine neuronale Ceroid-Lipofuszinose vom Typ 3.

Früher unterteilte man die Kinderdemenz nach dem Alter der Patienten bei Krankheitsausbruch in vier Typen. Seit Forscher 1995 das erste der für die Krankheit verantwortlichen Gene entdeckten, zeichnet sich ein komplexeres Bild ab (siehe »NCL-Neurone unter der Lupe«). Mittlerweile sind 13 verschiedene NCL-Gene bekannt, weshalb man heute ebenso viele Formen der Kinderdemenz unterscheidet. Ist bei einer Person einer der Erbfaktoren krankhaft verändert, entwickelt sie den entsprechenden NCL-Typ. Allerdings können sich in jedes dieser Gene an unterschiedlicher Stelle Fehler einschleichen: Über 400 solcher Mutationen haben Wissenschaftler bis heute entdeckt. Bei jeder von ihnen weicht der Krankheitsverlauf mehr oder weniger vom Lehrbuchmodell ab. So bricht NCL1 zwar üblicherweise schon im Säuglingsalter aus. In manchen Fällen zeigen sich Symptome jedoch erst bei älteren Kindern oder Erwachsenen. Die ohnehin seltene Krankheit zersplittert dadurch zusätzlich in zahlreiche Unterformen.

In welcher Reihenfolge Symptome auftreten und wie stark sie ausgeprägt sind, unterscheidet sich von einer Krankheitsform zur nächsten. Bei NCL3 lässt zuerst die Sehkraft nach, typischerweise im Alter von fünf bis sechs Jahren. Kinder mit NCL2 entwickeln dagegen häufig schon als Dreijährige Bewegungsstörungen. Früher oder später verlieren fast alle Betroffenen ihr Augenlicht und haben Mühe, sich auf den Beinen zu halten und nach Gegenständen zu greifen. Auch Lernen fällt den Kindern zunehmend schwer. Häufig reagieren sie auf die Einschränkungen mit Angst, Verzweiflung oder Wut. Zu den psychischen Belastungen kommen im Lauf der Zeit weitere schwer wiegende körperliche Beschwerden wie epileptische Anfälle, Halluzinationen und Schlafstörungen. Im fortgeschrittenen Stadium wird selbst die Nahrungsaufnahme zum Problem. Entscheiden sich die Eltern für eine Magensonde, können Betroffene je nach NCL-Form bis zu 30 Jahre alt werden.

Zwei Kinderdemenzen im Vergleich Alter NCL2 NCL3 2–4 Jahre Bewegungs- und Sprachstörungen ab 3 Jahren epileptische Anfälle 4–7 Jahre Erblindung Erblindung 6–8 Jahre Lernschwierigkeiten ab 10 Jahren epileptische Anfälle ab 12 Jahren Bewegungs- und Sprachstörungen

Gestörtes Recycling führt zu Ablagerungen

Warum die Nerven- und Netzhautzellen der jungen Patienten absterben, haben Forscher noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist, dass bestimmte Zellbestandteile dabei eine zentrale Rolle spielen: die Lysosomen. Die mit Enzymen und Säure gefüllten Bläschen sind so etwas wie winzige Recyclinghöfe. Sie zerlegen sowohl zelleigenen Abfall als auch Material, das von außen in die Zelle gelangt ist, in seine molekularen Bestandteile. Diese kann die Zelle wiederverwenden, zum Beispiel um neue Proteine zu bilden oder um Energie zu gewinnen. Von den 13 NCL-Genen enthalten fünf den Bauplan für jeweils ein lysosomales Enzym. Ist die Anleitung fehlerhaft, kann die Zelle es nur falsch oder überhaupt nicht herstellen. Drei weitere codieren für Proteine in der Hülle der Lysosomen. Ohne sie können die Bläschen nicht mit zellulären »Abfallkapseln« verschmelzen und deren Ladung in sich aufnehmen. Als Konsequenz sammelt sich Müll zusehends in der Zelle an und schadet ihr möglicherweise.