Pädagogik: Den richtigen Erziehungsstil gibt es nicht

»Wenn du nicht sofort dein Zimmer aufräumst, darfst du heute Abend nicht fernsehen!« Die Mutter wirft ihrem Kind noch einen bösen Blick zu, dann verlässt sie den Raum. Ob anschließend tatsächlich Ordnung im Zimmer herrschen wird oder nicht, hängt von vielen Faktoren ab, auch von den vergangenen Erfahrungen. Sicher ist: Wirklich gut fühlen sich nach solchen Szenen oft weder Eltern noch Kinder.

Manchmal wissen Eltern einfach nicht weiter. Bei all dem Stress und Druck, den eigenen und den fremden Erwartungen ist das kein Wunder. In solchen Fällen scheinen Drohungen dann die schnellste und effektivste Form zu sein, um ans Ziel zu gelangen. Hinterher kommen oft die Zweifel: War das wirklich die beste Reaktion in diesem Moment? Bin ich zu hart gewesen oder vielleicht in der Vergangenheit eher zu weich? Und gibt es überhaupt so etwas wie eine »richtige« Erziehung, mit der man in allen Lebenslagen gut fährt?

Wissenschaftler unterscheiden Erziehungsstile häufig anhand von zwei Eigenschaften oder Dimensionen: Wärme und Strenge. Daraus ergeben sich ganz grundlegend vier mögliche Varianten. Bei einer autoritären Erziehung ist das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern eher kühl, die Eltern erwarten Gehorsam und setzen strenge Regeln. Bei der autoritativen Erziehung sind Regeln ebenso wichtig, doch die Beziehung zwischen Eltern und Nachwuchs ist eine ganz andere: Durch ein liebevolles Verhältnis erarbeiten die Familien gemeinsam Lösungen; auch die Meinung der Kinder fließt mit ein.

Andere Mütter und Väter bevorzugen es, wenige Regeln zu setzen; sie gestehen ihren Kindern viel Autonomie zu. Begegnen sie ihnen gleichzeitig liebevoll, gilt das als permissiver (von englisch permissive = nachgiebig, großzügig) Erziehungsstil. Gibt es jedoch weder Regeln noch Wärme, spricht man von einer vernachlässigenden Erziehung. Kinder, die so aufwachsen – das haben Studien gezeigt –, können ihre Emotionen oft schlechter regulieren, haben weniger Selbstbewusstsein und neigen zum Beispiel eher dazu, später einmal Drogen zu nehmen.

Deutlich besser schneidet zahlreichen Untersuchungen zufolge die autoritative Erziehung ab. Werden Kinder so erzogen, fühlen sie sich insgesamt oft zufriedener als solche, die mit anderen Erziehungsstilen konfrontiert werden. Außerdem haben sie im Schnitt ein höheres Selbstwertgefühl und kommen auch in der Schule besser zurecht als etwa Jungen und Mädchen, die vernachlässigt oder autoritär erzogen werden. Studien deuten allerdings darauf hin, dass sich auch eine permissive Erziehung positiv auswirken kann. Möglicherweise kommt es also weniger auf den konkreten Erziehungsstil an sich an als auf eine liebevolle Beziehung zwischen Eltern und Kindern.

Drei Grundbedürfnisse

Noch ein Stück weiter geht die Selbstbestimmungstheorie von Edward Deci und Richard Ryan von der University of Rochester. Ihr zufolge haben Menschen drei angeborene psychologische Bedürfnisse: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Zwar geht es bei der Theorie der beiden US-amerikanischen Psychologen nicht nur um Kindererziehung, dennoch ist sie für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern hilfreich: Werden die drei Grundbedürfnisse befriedigt, wachsen Kinder zu selbstständigen und selbstbewussten Erwachsenen heran, so die Annahme.