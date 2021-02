Informatik: Mathematiker aus Silizium

Übersetzung aus

»Zu einem unbestimmten zukünftigen Zeitpunkt werden Mathematiker durch Computer ersetzt.« Die gewagte Vorhersage soll der renommierte Mathematiker Paul Cohen (1934–2007) Berichten zufolge in den 1970er Jahren gemacht haben. Bis heute stößt die Äußerung bei seinen Kollegen auf Gegenwind. Cohen war schon immer ein Querdenker: Seine revolutionären Methoden in der Mengenlehre brachten ihm die Fields-Medaille ein, damit ist er die erste und bisher einzige Person, welche die begehrte Auszeichnung für Arbeiten in der Logik erhalten hat. Zudem vertrat er die kontroverse Meinung, die gesamte Mathematik ließe sich automatisieren, einschließlich des Führens von Beweisen.

Anders als man durch die Erfahrungen aus dem Mathematikunterricht vielleicht denken mag, besteht die Arbeit eines Mathematikers nicht darin, zu rechnen. Seine Hauptaufgabe ist es, formale Aussagen unwiderruflich zu belegen. Ein Beweis ist ein schrittweise geführtes logisches Argument, das überprüft, ob eine Vermutung wahr ist. Sobald sie bewiesen ist, wird eine Vermutung zu einem Theorem (auch Satz genannt). Darüber hinaus erklären Beweise, warum eine Aussage gültig – oder falsch – ist. Gleichwohl sind sie schwer zu fassen, denn die Argumente bewegen sich in einer extrem abstrakten Welt, die nichts mit unseren alltäglichen Erfahrungen zu tun haben. »Wir Menschen sind für die Art von Aufgabe nicht geeignet«, sagt der Kognitionswissenschaftler Simon DeDeo von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Bisher setzt man Computer meist ein, um große Berechnungen durchzuführen. Aber Mathematik erfordert etwas anderes. Vermutungen entstehen durch induktives Denken, eine Person muss sich intuitiv über ein interessantes Problem Gedanken machen. Beweise folgen meist einer deduktiven, schrittweisen Logik. Dazu verbindet man häufig komplizierte Zusammenhänge auf kreative Weise und füllt mühsam anschließend alle vorhandenen Argumentationslücken. Maschinen können solche Aufgaben bisher noch nicht meistern.

Auf einen Blick Computer Als Beweisführer Bereits in den 1970er Jahren nutzten Mathematiker Algorithmen, um Theoreme zu beweisen. Doch damals wie heute zeigen sich viele Experten skeptisch. Einerseits ist es aufwändig, mathematische Aussagen in eine für den Computer kompatible Form zu bringen. Andererseits lässt sich die Arbeit der Maschinen kaum von Menschen nachvollziehen. Neuartige Methoden des maschinellen Lernens könnten Computern beibringen, ähnlich wie Menschen zu schlussfolgern und damit auch eigenständig Beweise zu führen.

Dennoch gibt erste Ansätze, wie Algorithmen die Arbeit von Mathematikern unterstützen können. Sie lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Automatisierte Theorembeweiser (englisch: automated theorem proving, kurz: ATP) verwenden in der Regel Brute-Force-Methoden, um große Berechnungen zu tätigen, etwa wenn man zahlreiche Fallunterscheidungen abarbeiten möchte. Interaktive Theorembeweiser (interactive theorem proving, ITP) nehmen dagegen die Rolle eines Assistenten an, der prüft, ob ein logisches Argument richtig ist. Damit kann man mit solchen Algorithmen nach Fehlern in bestehenden Beweisen suchen. Weder ATPs noch ITPs sind allerdings in der Lage, eine logische Argumentationskette zu erzeugen – nicht einmal neuere Theorembeweiser, die beide Ansätze miteinander verbinden. Darüber hinaus stoßen die Programme bei vielen Wissenschaftlern auf Ablehnung. »Sie sind sehr umstritten«, sagt DeDeo. »Den meisten Mathematikern gefällt die Idee nicht.«

Zunächst stellt sich die Frage, inwieweit sich die Beweisführung überhaupt automatisieren lässt: Kann ein Computer eine interessante Vermutung hervorbringen und diese dann auf nachvollziehbare Art belegen? Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt haben in den letzten Jahren die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz genutzt, um der Frage nachzugehen. Josef Urban vom tschechischen Institut für Informatik, Robotik und Kybernetik in Prag nutzt beispielsweise unterschiedliche Ansätze des maschinellen Lernens, um bestehende Beweisprüfer leistungsfähiger zu machen. Im Juli 2020 gelang es ihm und seinen Kollegen, mehrere Vermutungen und Beweise von Computern generieren und überprüfen zu lassen. Bloß einen Monat früher hatten Forscher von Google Research unter der Leitung von Christian Szegedy ihre jüngsten Ergebnisse veröffentlicht, in denen sie natürliche Sprachverarbeitung nutzten, um die von Computern geführten Beweise verständlicher zu machen.

Einige Experten sehen Theorembeweiser als potenziellen Wendepunkt in der Mathematik. Andere entgegnen, Computer seien wahrscheinlich niemals in der Lage, selbstständig stichhaltige Argumentationsketten zu erstellen. Mathematiker, Logiker und Philosophen streiten schon lange darüber, welche Schritte beim Führen eines Beweises menschliche Fähigkeiten benötigen. Die Debatten dauern bis heute an, insbesondere in den Forschungsbereichen, welche die reine Mathematik mit der Informatik verbinden.