Knotentheorie: Die Mathematik des Strickens

Die Wissenschaft von Knoten

Diese Aufgabe fällt in den Bereich der Knotentheorie, einer Disziplin, die sich der Mathematik von Schlingen widmet. Anders als das, was man im Alltag als Knoten bezeichnet – zum Beispiel die Schlaufe in den Schnürsenkeln –, bezieht sich der Begriff in der Mathematik ausschließlich auf geschlossene Strukturen ohne lose Enden. Damit ist jedes Strickmuster aus Sicht der Knotentheorie uninteressant, denn zieht man an einem Faden eines Strickmusters, löst man die Schlingen auf und zerstört das Gewebe.

© Jkasd / Knoten-Tabelle / public domain (Ausschnitt) Knotentabelle | Liste der topologisch unterschiedlichen Knoten, sortiert nach der Anzahl ihrer Kreuzungen.

Daher behalfen sich Matsumoto und Markande mit einem Trick: Sie betrachteten einen Stoff als doppelt periodisch, das heißt, das obere Ende geht in das untere über, genauso wie das linke in das rechte Ende. Es ist, als würde man einen Schal stricken und irgendwann dessen Anfang nahtlos mit dem Ende zusammenfügen und die zwei seitlichen Ränder ebenfalls. Die dadurch entstehende Figur ist ein Donut, Mathematiker nennen sie Torus. Folgt man dem Faden auf diesem Torus, so bildet dieser mit all seinen Windungen und Schlingen einen komplizierten Knoten – und zwar im strengen mathematischen Sinn, denn er hat weder Anfang noch Ende.

Indem die Physikerin und der Physiker Strickmuster auf diese Weise betrachten, können sie Methoden aus der Knotentheorie nutzen, um den Schlingen ihre Geheimnisse zu entlocken. Mathematiker untersuchen hier unter anderem, welche Knoten äquivalent sind und welche sich grundlegend voneinander unterscheiden. Auch wenn es überraschend scheint, ist das nämlich nicht immer einfach. Stellen Sie sich vor, vor Ihnen liegt ein Blatt Papier mit zwei darauf abgebildeten, komplizierten Knoten. Können Sie auf den ersten Blick beurteilen, ob sie gleich sind? Vielleicht wurden sie ja bloß aus einem anderen Winkel abgebildet und sehen deshalb zunächst verschieden aus.

© AxelBoldt at English Wikipedia, traced by Stannered / Identische Knoten / public domain (Ausschnitt) Knotendiagramm | Beide Knotendiagramme entsprechen dem gleichen Knoten – oder besser gesagt: dem gleichen Nichtknoten.

Diese Aufgabe beschäftigt Knotentheoretiker schon seit Jahrhunderten – doch eine vollständige Lösung haben sie bis heute nicht. Um komplizierte Objekte zu kategorisieren, nutzen Mathematiker gerne so genannte Invarianten. Dabei handelt es sich um Größen, die sich aus fundamentalen Eigenschaften der betreffenden Objekte berechnen lassen, etwa der Anzahl von Löchern in einer Oberfläche. Invarianten bleiben gleich, wenn man die Figuren leicht verändert, sie etwa in die Länge zieht oder zusammenstaucht.