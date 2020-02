Schlinge: Welcher Knoten hält am besten?

Mit Hilfe der Topologie lassen sich drei »Reidemeister-Bewegungen« ausmachen, die eine bestimmte Zopfstruktur nicht verändern. Doch außerhalb der abstrakten Welt der Mathematik stimmt das so nicht ganz, wenn man die Stabilität eines Knotens (oder Zopfes) betrachtet. Die erste Reidemeister-Bewegung erzeugt zum Beispiel Spannung in einem Strang. Möchte man daher beurteilen, ob ein in der Seefahrt genutzter Knoten stabil ist, genügt es nicht, bloß topologische Prinzipien zu betrachten. Man muss auch Konzepte aus der Mechanik und der Elastizitätstheorie berücksichtigen. Doch wie geht man dabei vor, ohne sich in extrem komplizierten Berechnungen zu verlieren?

Laden... © CountingPine / Diebesknoten und Kreuzknoten / public domain (Ausschnitt) Diebesknoten versus Kreuzknoten | Obwohl beide Knoten gleich erscheinen, zieht man bei ihnen an unterschiedlichen Enden (lange Linie).

Patil und seine Kollegen fanden eine Möglichkeit, die vereinfachten topologischen Knotendiagramme mit groben mechanischen Informationen zu verbinden. In ihrer Arbeit untersuchten sie das Problem, zwei Seile durch einen Knoten zu einem längeren zu verknüpfen. Mathematisch gesehen hat man also einen Zopf aus zwei Strängen mit vier offenen Enden. Die Forscher wollten herausfinden, ob sich ein Knoten festigt, wenn man an zwei der losen Enden zieht – und wenn ja, wie viel er aushält. Daher untersuchten sie, welche Mechanismen einen Knoten beim Zuziehen stabilisieren.

An jedem Punkt, wo sich zwei Stränge kreuzen, entsteht Reibung, die eine Rollbewegung bedingt. Wenn ein Strang bei jeder Kreuzung in die gleiche Richtung verdreht wird, kann er wegrollen. Unterscheiden sich die Drehrichtungen dagegen, ist das System stabil und der Knoten kann sich schlechter lösen. Patil und seine Kollegen wogen die möglichen Verdrehungen eines Knotendiagramms deshalb durch eine einfache Formel gegeneinander auf, wodurch sie eine Kenngröße τ erhielten. Je größer τ ausfällt, desto mehr Drehbewegungen verlaufen entgegengesetzt, das heißt der Knoten ist stabil. Mit dieser Größe machten die Forscher bereits den Hauptunterschied zwischen einem Kreuz- und einem Altweiberknoten aus: Bei letzterem ist die Drehrichtung immer gleich, so dass er sich einfacher löst. Das ist der Grund, warum Schnürsenkel einfach aufgehen.

τ allein genügt allerdings nicht, um die Stabilität aller gängigen Knoten zu unterscheiden. Das lässt sich am Beispiel des Diebesknotens erkennen: Das Knotendiagramm ist das gleiche wie das des Kreuzknotens, außer dass man dabei an einem anderen Strang zieht. Beide Knoten verdrehen sich durch Zug auf gleiche Weise, dennoch lässt sich der Diebesknoten leichter lösen.

Patil und sein Team suchten deshalb nach weiteren stabilisierenden Faktoren. Wie sich herausstellt, halten Knoten besser, wenn nebeneinander verlaufende Stränge sich beim Ziehen in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Die Wissenschaftler definierten eine zweite Größe Γ, die im Wesentlichen zählt, wie viele Strangabschnitte sich entgegengesetzt zusammenziehen. Während der Kreuzknoten beispielsweise über vier solche Abschnitte verfügt, hat der Diebesknoten bloß einen. Das erklärt, warum der Kreuzknoten besser hält.

Indem die Forscher die Anzahl der Kreuzungen N, die Verdrehungen τ und die entgegengesetzten Strangabschnitte Γ für gängige Knotenfamilien bestimmten, konnten sie beurteilen, welche Knoten gut halten und welche sich einfach lösen. Dafür brauchten sie weder aufwändige Computersimulationen noch detaillierte Berechnungen, sondern zählten bloß Eigenschaften, die sich einfach aus einem Knotendiagramm bestimmen lassen.

All diese Überlegungen sind nicht viel wert, wenn man sie nicht überprüft. Daher führten Patil und seine Kollegen Experimente mit farbverändernden Seilen durch. Diese bestehen aus einem elastischen Kern, der von mehreren Schichten transparenter Elastomere mit unterschiedlichen Brechungsindizes umgeben ist. Sobald man ein solches Seil verbiegt oder daran zieht, ändert sich die Dicke der Elastomere und damit auch ihre Farbe. Dadurch lassen sich die Kräfte abbilden, die auf einen Knoten wirken.

»Wir können jetzt endlich Knoten miteinander vergleichen, die man beim Nähen, Segeln, Klettern und Bauen verwendet« (Matthias Kolle, Mechanikprofessor)

Auf diese Weise analysierten die Forscher einfache Knoten und verglichen die Resultate mit dazugehörigen Computersimulationen und ihrem theoretischen Modell. Alle drei Methoden führten dabei zu den gleichen Ergebnissen. Anschließend simulierten die Forscher auch kompliziertere Knoten, wie den Schmetterlingsknoten mit zwölf oder den Zeppelinstek mit zehn Kreuzungen. Die dazugehörigen drei Größen (N, τ, Γ) legen nahe, dass der unter Bergsteigern verbreitete Schmetterlingsknoten schlechter hält als der Zeppelinstek. Auch dieses Resultat bestätigten die Computersimulationen.

»Betrachtet man eine Familie ähnlicher Knoten, von denen nach empirischen Erkenntnissen einer als ›der beste‹ gilt, dann können wir nun erklären, warum er diese Auszeichnung verdient«, sagt der Mechanikprofessor Matthias Kolle, Mitautor der Studie in einer Pressemitteilung des MIT. »Wir können jetzt endlich Knoten miteinander vergleichen, die man beim Nähen, Segeln, Klettern und Bauen verwendet. Das ist wunderbar!«