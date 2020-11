Quantencomputer: »Wenn wir zu lange warten, wird es zu spät sein«

Wie war die Reaktion auf Ihre Ankündigung des Factoring-Algorithmus?

Zuerst hatte ich nur ein Zwischenergebnis. Ich hielt an einem Dienstag im April 1994 in den Bell Labs, wo ich zu der Zeit arbeitete, einen Vortrag darüber. Die Nachricht verbreitete sich erstaunlich schnell, und am folgenden Wochenende rief mich der Informatiker Umesh Vazirani an. Er sagte: »Ich habe gehört, dass die Primfaktorzerlegung auf einem Quantencomputer funktioniert – sagen Sie mir bitte, wie das funktioniert.«

Dabei hatte ich das Faktorisierungsproblem zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich gelöst. Doch wie bei dem Kinderspiel »Stille Post« hatte sich mein Zwischenergebnis beim Weitererzählen zu einer Art Endergebnis entwickelt. Zum Glück hatte ich die noch ausstehenden Probleme in der Zwischenzeit überwunden, so dass ich Umesh sagen konnte, wie es geht. Alle möglichen Leute baten mich um meinen Fachaufsatz zu dem Thema, bevor ich ihn überhaupt fertig geschrieben hatte. So musste ich vielen einen unvollständigen Entwurf schicken.

Aber viele Experten waren noch der Meinung, dass Quantencomputer Informationen verlieren würden, bevor ihre Berechnung beendet ist.

Einer der Einwände war, dass man in der Quantenmechanik ein System, wenn man es misst, unweigerlich zerstört. Ich habe gezeigt, wie man den Fehler messen kann, ohne die Berechnung zu messen – und dann kann man den Fehler korrigieren, ohne die Berechnung zu zerstören. Nachdem ich diese Abhandlung über Fehlerkorrektur im Jahr 1995 fertig hatte, waren immerhin einige der Skeptiker überzeugt, dass Quantencomputing machbar sein könnte.

»Sicherlich war von Seiten Googles etwas Publicity im Spiel. Aber sie haben auch einen sehr beeindruckenden Quantencomputer« (Peter Shor)

Die Fehlerkorrektur stützt sich auf »physikalische« und »logische« Qubits. Was ist der Unterschied?