Astrophysik: Kosmische Kollision schuf Rekordhalter-Neutrino

Sollte die Interpretation der Forscher stimmen, würde das TXS 0506+056 zu etwas ganz Besonderem machen: Um zwei kollidierende Jets zu produzieren, bräuchte es zwei supermassereiche Schwarze Löcher. Berechnungen zufolge könnten diese gerade mal ein paar Lichtjahre voneinander entfernt sein, so die Astrophysiker. Damit wäre TXS 0506+056 erst die zweite bekannte Region im All, in der sich die dunklen Giganten im Kern von Galaxien derart nahe kommen.