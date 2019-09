Neutrinos: Die Vermessung der Leichtigkeit

Ein riesiger Filter für langsame Elektronen

Um Elektronen mit Maximalenergie aufzuspüren, ist jedoch ein spezieller Detektor notwendig. Hier kommt die riesige Vakuumkammer von KATRIN ins Spiel, durch die Elektronen aus dem Zerfall einer Tritiumquelle gefeuert werden. Mit geschickt arrangierten Magnetfeldern filtert das Gerät alle Ladungsträger mit geringer Energie heraus. Übrig bleiben nur jene Exemplare, die eine Abschätzung der Neutrinomasse ermöglichen.

Letztlich ist es eine Suche in einem sehr großen Heuhaufen: Pro Sekunde gelangen rund 100 Milliarden Elektronen in die Vakuumkammer von KATRIN, eines davon enthält laut Aussage der Forscher Informationen über die Neutrinomasse. Dennoch gelang es ihnen bereits innerhalb von 30 Tagen, genügend Daten für eine aussagekräftige Schätzung zu sammeln, wie die Wissenschaftler in einem Fachaufsatz auf dem Preprint-Server Arxiv schreiben.

Demnach müssen Neutrinos eine Masse unterhalb von 1,1 Elektronvolt haben. Wie schwer sie genau sind, können die Forscher noch nicht sagen. Allerdings können sie den möglichen Bereich nun besser eingrenzen: Bisher lag die denkbare, aus Laborexperimenten ermittelte Höchstgrenze für die Neutrinomasse bei rund 2 Elektronvolt.

Aber wie schwer sind Neutrinos wirklich? Manches spricht dafür, dass sie in Wahrheit lediglich einen Bruchteil der nun ermittelten Obergrenze haben. Denn es gibt bereits »Limits«, die noch geringer sind als das Karlsruher Ergebnis, sie gehen auf Beobachtungen im Weltall zurück. Kosmologen gehen davon aus, dass Myriaden von Neutrinos bereits im Urknall entstanden sind und mit ihrer Kollektivmasse die Ausdehnung des jungen Weltalls beeinflusst haben. Entsprechend tauchen sie an wichtiger Stelle im kosmologischen Standardmodell auf, mit dem Wissenschaftler die Entwicklung des Universums modellieren.

Konkurrenz aus der Kosmologie

Auf dieser Basis lässt sich die Neutrinomasse ebenfalls abschätzen. Die so ermittelten Werte für die Obergrenze liegen aktuell bei einigen zehntel Elektronvolt. Die Karlsruher hoffen, ihr Ergebnis in den nächsten Jahre noch präzisieren zu können – der so genannte p-Wert liegt aktuell noch bei stolzen 0,16. Nach 1000 Messtagen wird KATRIN die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich gesenkt haben und kann dann vermutlich eine Massenobergrenze von 0,2 Elektronvolt angeben, so die Prognose der Forscher. »Damit wird man in die Nähe der gegenwärtigen Limits aus der Kosmologie kommen«, sagt Rodejohann.

Und selbst wenn nicht: Fachleute betonen, wie wichtig es ist, der Neutrinomasse auch auf der Erde nachzuspüren, mit Methoden, die unabhängig von den Weltraumbeobachtungen sind. »Neutrinos sind so widerspenstig, dass man ihnen nur durch Kombination komplementärer Untersuchungsmethoden auf die Schliche kommt«, so Heinrich Päs von der Universität Dortmund.

Die Abschätzungen aus der Kosmologie hängen stark von den Annahmen des kosmologischen Standardmodells ab – das viele Experten nicht für der Weisheit letzten Schluss halten. »In der Kosmologie lassen sich Annahmen und die Verlässlichkeit der Datensätze weniger gut testen als in einem Laborexperiment wie KATRIN«, findet Päs.

So kann die Karlsruher Gruppe nicht nur darauf hoffen, innerhalb von fünf Jahren mit den Kollegen aus der Kosmologie gleichzuziehen. Mit Glück könnte das Experiment vielleicht sogar noch sein eigentliches Ziel erreichen: Wenn die aus dem Weltall gezogenen Schlüsse nicht stimmen sollten, könnte KATRIN nicht nur eine Obergrenze liefern, sondern einen handfesten Messwert für das Gewicht der Neutrinos.