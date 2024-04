Kroatien: Ausgräber entdeckten seltenen illyrischen Helm

Kroatische Archäologinnen und Archäologen haben einen antiken Bronzehelm entdeckt, der mehr als 2500 Jahre lang in der Erde weitgehend schadlos überstand. Auf den Fund in Gomile bei Zakotorac auf der Pelješac-Halbinsel macht unter anderem das Museen Dubrovniks aufmerksam. Spektakulär ist der Fund allein deshalb, weil keine zehn Meter von seiner Position entfernt ein weiteres, allerdings gut hundert Jahre jüngeres Exemplar entdeckt wurde. Die zeitliche Differenz lässt sich an stilistischen Unterschieden festmachen.

Der neu entdeckte so genannte illyrische Helm steckte immer noch aufrecht in einer Trockenmauer, die wohl zu einer Grabstätte gehörte. Der Helm sei sehr wahrscheinlich eine Votivgabe gewesen, genau wie der im Jahr 2020 gefundene, der zu einem Kriegergrab gehörte. Dass man zwei ähnliche Helme in ähnlichem Kontext finde, deute darauf hin, dass an Ort und Stelle kulturelle Kontinuität über einen langen Zeitraum bestanden habe, sagt Hrvoje Potrebica vom Archäologischen Institut der Universität Zagreb. Ihm war der Helm als Erstem aufgefallen. Helme seien damals ein Statussymbol für die Elite gewesen und haben zur typischen Bewaffnung eines Kriegers gehört.

© Museen Dubrovniks (Ausschnitt) Helm in Fundlage | Charakteristisch für illyrische Helme sind die ausgeprägten Wangen und der rechteckige Gesichtsausschnitt. Ein Nackenschutz ist nicht immer vorhanden.

Im sechsten vorchristlichen Jahrhundert, als der Helm mutmaßlich dort deponiert wurde, lebten Illyrer entlang der Küste des heutigen Kroatiens. Der bereits in der Antike gebrauchte Name steht als Oberbegriff für einen Verband von Stämmen, die stark von der griechischen Kultur beeinflusst wurden. Griechische Siedler hatten im Gebiet der Illyrer Kolonien angelegt.