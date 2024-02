Römisches Reich: Als Passau in den Abgrund blickte

© Gerhard Trumler / brandstaetter images / picture-alliance (Ausschnitt) Sankt Severin | Das Altarbild, das sich heute im Museo di Capodimonte in Neapel befindet, zeigt den heiligen Severin. Es entstand um 1470.

In den folgenden Jahren geriet das Reich jedoch in einen Strudel aus Konflikten und Bürgerkriegen, in deren Verlauf selbst die Stadt Rom dreimal geplündert wurde. Kaiser und Feldherren zogen daraufhin einen Teil ihrer Legionen von den Grenzen ab. »Die Truppen mussten im Inneren des Reichs Kriege führen«, erklärt Henning Börm. An der Donau verschlechterte sich zusehends die Sicherheitslage. Als Erste nutzten Scharen junger Männer von jenseits der Grenze die Situation, um abgelegene Landhäuser zu überfallen. Bald erschienen immer größere Verbände, die ganze Landstriche plünderten, weil ihnen Warlords reiche Beute versprochen hatten. »Die offenen Siedlungen an der Grenze wurden verkleinert oder aufgegeben, die Menschen zogen in befestigte Kastelle«, beschreibt Thomas Maurer, Archäologe und Leiter des Römermuseums Kastell Boiotro in Passau, die Entwicklung im 5. Jahrhundert.

Der starke Wille der Provinzrömer

Mit einer Auseinandersetzung zwischen römischen Bürgern und einer Kriegergruppe setzt auch Eugippius’ »Vita« unvermittelt ein. Die Episode zeigt, dass die römischen Provinzbewohner keineswegs bereit waren, sich tatenlos ihrem Schicksal zu ergeben. »Der Willen der Noriker, als Römer weiterzumachen, ist eines der Leitmotive der ›Vita‹«, resümiert der englische Althistoriker Peter Heather, der am King’s College in London lehrt, in seinem Buch »Der Untergang des römischen Weltreichs«. Viele Jahre gelang ihnen das. Von den Kastellen aus bestellten die Bauern weiterhin die Felder. Und unsicheren Straßen zum Trotz hielten die Menschen den Handel mit der Apenninenhalbinsel aufrecht. Kaufleute konnten sogar Olivenöl beschaffen. Eugippius schildert, wie knapp das einst übliche Lebensmittel geworden war: »Dieser Stoff war in jener Gegend sehr rar und wurde nur durch Kaufleute eingeführt«, schreibt der Severin-Biograf. Bei der Vergabe herrschte großer Andrang. »Deshalb strömte (…) ein sehr großer Haufen Bedürftiger zusammen, und dass die Flüssigkeit sehr kostbar war, vermehrte die Menge und die Zahl der Bittenden.«

Zugleich brach die öffentliche Ordnung Stück für Stück zusammen. Eugippius schildert, wie Krieger römische Bürger und ihr Vieh vor den Mauern der Stadt Favianis entführten, des heutigen Mautern in Österreich. Der Stadtkommandant Mamertinus ist jedoch unsicher, schreibt der Mönch, ob er die Verfolgung der Räuberbande anordnen soll. Im Gespräch mit Severin gibt er zu bedenken, dass er nur über »einige wenige Soldaten« verfüge. Zudem fehle es an Waffen. Severin entgegnet dem Kommandanten, er solle auf Gottes Hilfe vertrauen. Dann würden die Soldaten den Feinden die Waffen abnehmen können – was der »Vita« zufolge den Männern sogar gelingt. Eine Zeit lang konnten die Bewohner offenbar auch Bündnisse mit lokalen Anführern schließen und so etwas Ruhe ins Chaos bringen.

Doch letztlich kämpften die Provinzbewohner auf verlorenem Posten. Gewalt, Hungersnöte und die Angst, versklavt zu werden, peinigten die Menschen, wie Eugippius schreibt. Auch die Delegation aus Batavis, die beim Kaiser den fehlenden Sold einfordern sollte, ist nicht erfolgreich. Weil die Männer selbst nach langer Zeit nicht zurückgekehrt waren, brach ein Suchtrupp auf. Der machte eine grausige Entdeckung: An einem Flussufer lagen die angespülten Leichen der Soldaten. Offenbar waren sie bei einem Überfall getötet worden.