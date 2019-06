Sexualität: Im Westen kein Sperma

Gründe dafür ließen sich wohl finden, etwa: geringerer Einfluss der Kirche, mehr Pornografie, größere sexuelle Freiheit. Das Resultat: »Die Portionen werden kleiner – aber nicht so klein, dass sie in einen abnormalen Bereich rutschen«, so Schlatt. Unsere heutige Spermienanzahl entspreche einfach derjenigen eines regelmäßig ejakulierenden Mannes, spekuliert der Forscher. Das wäre eine ziemlich banale Erklärung für die »Spermakrise«.

Beunruhigender wäre es hingegen, wenn die zunehmenden Fälle von Hodenkrebs beim Rückgang der Spermien eine Rolle spielen würden. Bislang gibt es zwar noch keine Hinweise darauf – denkbar wäre aber auch das, so Schlatt. Den Ursprung für steigende Zahlen an Hodenkrebs vermuten Experten in der Entwicklungsphase des Hodens im Embryo. »Offenbar passiert irgendetwas in der Frühschwangerschaft, was die Hodenaktivität und die so genannte Keimzelldifferenzierung beeinflusst.« Das kann dann zu Krebs im Erwachsenenalter führen – und vielleicht auch zu einer verringerten Spermienproduktion.

Hodengröße beeinflusst Spermienanzahl

Wie schwierig es allerdings ist, den Rückgang der Spermien richtig einzuordnen, wird deutlich, wenn man die Variabilität der Spermienanzahl bei unterschiedlichen Gruppen von Männern analysiert: Je größer die Hoden, desto mehr Sperma produzieren diese. Und die Größe variiert offenbar signifikant zwischen verschiedenen Völkern: Schweden hätten beispielsweise ziemlich große Hoden, Finnen und Dänen eher kleine, erzählt Schlatt.

In den USA gibt es je nach Region signifikante Unterschiede, was daran liegt, dass dort jeweils andere Völker eingewandert sind. Das bedeutet: Die durchschnittliche Anzahl an Spermien hängt auschlaggebend davon ab, wo man die Daten erhebt. Gut konzipierte Studien können diesen Einfluss eliminieren, jedoch sind derartige Untersuchungen bislang Mangelware. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Variable nur eine unter vielen ist, die es zu kontrollieren gilt. Schlatt glaubt daher: »Es ist fast unmöglich, Studien zu entwerfen, die alle Faktoren berücksichtigen.«

Über eine weitere mögliche Ursache der abnehmenden Spermienmenge spekulierte die an der israelischen Studie beteiligte Wissenschaftlerin Shanna H. Swan in einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2017: Die Tatsache, dass man den Rückgang nur in der westlichen Welt beobachte, deute stark darauf hin, dass kommerziell eingesetzte Chemikalien eine kausale Rolle spielen könnten.

Weichmacher schaden den Spermien

Eine Kausalität zwischen dem Einsatz bestimmter Chemikalien und dem Rückgang sei sehr schwierig nachzuweisen und erfordere weitere, breit angelegte Forschungsanstrengungen, erklärte Sabine Kliesch gegenüber dem Science Media Center. Und auch Schlatt vertritt eine ähnliche Meinung: »Es gibt keine Evidenz dafür, dass es irgendwelche bestimmten Chemikalien sind.« Unbestritten sei jedoch, dass bestimmte Stoffe, so genannte endokrine Disruptoren, negative Auswirkungen auf die Spermienqualität haben. Wenn solche Stoffe in den Körper gelangen, können sie bereits in geringsten Mengen durch Veränderung des Hormonsystems die Gesundheit schädigen. Sie werden daher auch als Umwelthormone bezeichnet.

Dass solche Stoffe einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben, ist bereits in etlichen Untersuchungen gezeigt worden. Relativ aktuelle Beweise lieferte etwa das Forscherteam um Richard G. Lea, Professor für Reproduktionsbiologie an der University of Nottingham: Es hatte herausgefunden, dass die Spermienqualität auch bei Hunden, die als Haustiere gehalten wurden, über die letzten drei Jahrzehnte hinweg deutlich nachgelassen hat. Die Forscher schließen daraus, dass Stoffe in der direkten Umgebung der Tiere und deren Herrchen die Spermien schädigen. In einer Publikation, die im Frühjahr 2019 im Fachblatt »Nature« erschien, stellten die Wissenschaftler dann den Einfluss zweier Chemikalien, DEHP und PCB153, auf die Spermienqualität von Hunden und Menschen vor.

DEHP ist einer der prominentesten Weichmacher in Plastikprodukten, der in die Nahrung übergehen kann. PCB153 ist in bestimmten fettigen Lebensmitteln enthalten. Bereits in niedrigen Konzentrationen, so die Wissenschaftler, beeinflussen die Stoffe die Spermienqualität von Mensch und Hund negativ. Dass DEHP die Fruchtbarkeit verringert, ist allerdings schon lange klar. Daher ist in vielen Ländern die Verwendung dieses Weichmachers bereits massiv eingeschränkt worden. Innerhalb der EU darf die Industrie DEHP beispielsweise bereits seit Anfang 2015 nicht mehr ohne spezielle Zulassung verwenden.

Nur der Westen betroffen?

Schlatt glaubt jedoch nicht daran, dass lediglich einzelne Stoffe den Spermienrückgang zu verantworten haben. Dann müsste auch in vielen nichtwestlichen Ländern ein ähnlicher Rückgang zu verzeichnen sein. Denn er ist der Meinung, dass in manchen Teilen der Erde die Menschen solchen Schadstoffen noch mehr ausgesetzt sind als in der westlichen Welt.

Allerdings gibt es begründete Zweifel daran, dass der Rückgang tatsächlich nur in den westlichen Industrienationen zu beobachten ist: »In Asien und Afrika finden kaum Studien statt. Die allermeisten Daten haben wir aus Europa und den USA.« Sinnvolle Vergleiche gelingen jedoch nur, wenn in allen Teilen der Erde über mehrere Jahre standardisierte Daten erhoben werden. Gleichwohl gibt es solche Arbeiten nicht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant, dies in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu ändern. Erst dann wird sich zeigen, ob die Spermienanzahl tatsächlich nur in der westlichen Welt rückläufig ist.

Die Frage, was mit unserem Sperma los ist, kann also bislang nicht zufrieden stellend beantwortet werden. Dazu sind erst umfangreichere und global erhobene standardisierte Daten nötig. Auf dieser Basis kann dann eine gezielte Suche nach Ursachen stattfinden. Bevor es so weit ist, rät Schlatt den Männern – ganz unabhängig von einer angeblichen »Spermakrise« –, ihre Lebensgewohnheiten zu überdenken: Mäßig Sport treiben, nicht rauchen und wenig Alkohol trinken wirke sich zum Beispiel sehr positiv auf die Spermienqualität und somit die Fruchtbarkeit des Mannes aus.