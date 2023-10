Mythos Signal: Licht und Schatten beim nicht kommerziellen Messenger

Eine ins System eingebaute Limitierung soll ein solches Ausprobieren aller möglichen Zeichenkombinationen – eine so genannte Brute-Force-Attacke – allerdings unmöglich machen. Die SGX-Enklave erlaubt nur eine maximale Zahl falscher Eingaben, im »Secure Value Recovery«-Blogpost wird die Zahl fünf als Beispiel genannt.

Das Signal-Projekt verspricht, dass sich über eine Funktion namens Remote Attestation überprüfen lässt, wo die eigenen Daten schlussendlich ankommen: So habe man Gewissheit, dass sie nicht irgendwo auf dem Signal-Server landen, sondern nur in der sicheren Enklave, auf der tatsächlich SGX-Quellcode läuft.

Daniel V. Bailey, einer der Autoren der Studie zur Signal-PIN, hält dieses System für gut durchdacht: »Es spricht die wichtigsten Bedrohungen auf eine Weise an, die für einen breit genutzten Dienst wie Signal geeignet ist.«

Aus verschiedenen Teilen der Technik-Community kam jedoch schon im Frühjahr 2020 Kritik an der Secure-Value-Recovery-Technologie, wie das IT-Magazin Vice berichtet hat: Es gebe Angriffsmöglichkeiten auf die SGX-Enklave.

»Wenigstens gibt Signal sich Mühe, Userdaten mit den besten verfügbaren Methoden zu schützen, sogar vor sich selbst« Daniel V. Bailey, Autor einer Studie zur Signal-PIN

Bailey kennt die Kritikpunkte, verweist allerdings darauf, dass sie eher theoretischer Natur sind. Es sei davon auszugehen, dass die Angriffsszenarien in der Praxis keine Gefahr darstellen. Er meint: »Wenigstens gibt Signal sich Mühe, Userdaten mit den besten verfügbaren Methoden zu schützen, sogar vor sich selbst.«

Bemängelt wurde außerdem die Art und Weise, wie Signal die Telefonbuch-Back-ups eingeführt hat. Das geschah nicht per Opt-in-Modus, bei dem man sich bewusst dafür entscheidet – oder eben nicht. Signal hat die Funktion seinen Nutzern und Nutzerinnen ohne Wahlmöglichkeit vorgesetzt. Anfangs standen nur die Optionen »Einrichten« oder »Später« zur Verfügung. Erst nach öffentlicher Empörung wurde es möglich, sich gegen die PIN zu entscheiden und sie wieder zu deaktivieren.

Heftige Kritik kam unter anderem von dem Kryptografie-Professor Matthew Green von der Johns Hopkins University (JHU). In einem Blogpost schrieb er im Juli 2020, die übergriffige, unzureichend kommunizierte Einführung eines Back-ups so persönlicher Daten habe in der IT-Sicherheitsszene »für Traumata gesorgt«. Auf Twitter (heute X) schrieb er sogar, er sehe sich leider gezwungen, Signal nicht mehr zu nutzen.

Kritikpunkt 3: Kommerzielle Dienstleister sind stets mit im Boot

Datenflüsse anderer Art sind ebenfalls nur wenig bekannt: Für die Abwicklung der Chats nutzt Signal die Dienste der drei weltweit größten Cloud-Dienstleister Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Wie sich im Jahresbericht der Mutterorganisation Signal Foundation für 2021 nachlesen lässt, hat Signal in dem Jahr 3,9 Millionen US-Dollar an Microsoft, 3 Millionen an Amazon und 1,3 Millionen an Google für »Cloud Hosting Services« gezahlt.

Signal-Daten sind zwar verschlüsselt. Wickelt jedoch ein externer Anbieter die Datenströme ab, kann dieser zumindest sehen, welche IP-Adressen miteinander kommunizieren. Als weitere Fremdfirma taucht im Bericht das US-Unternehmen Twilio auf, ein spezialisierter Telefoniedienstleister, an den Signal 7 Millionen US-Dollar für »Phone Verification Services« gezahlt hat.

Für die Sicherheit der eigenen Daten kann Signal deshalb nur bedingt garantieren. Behörden, die wissen möchten, welche Telefonnummern bei dem Messenger registriert sind und die gern Zugriff auf verschlüsselte Datenströme und IP-Adressen hätten, müssen nicht erst bei dem nicht kommerziellen Messenger-Projekt anklopfen, das sich eventuell mit rechtlichen Mitteln wehrt. Sie könnten die Daten auch gleich bei den kommerziellen Dienstleistern abgreifen.

Kritikpunkt 4: Signal ist wenig transparent

Dass Amazon Web Services und andere Dienstleister mit im Boot sind, ist ohne größere Recherche nicht ersichtlich. Signal gilt als Vorreiter in Sachen Technologietransparenz. Das Projekt verhält sich jedoch intransparent, was die Arbeitsweise und die eigenen Strukturen angeht.

Während die App und die Website auf Deutsch übersetzt sind, ist die Signal-Datenschutzerklärung ausschließlich auf Englisch verfügbar. Sie ist kurz und enthält nur vage Angaben. Unter »Informationen, die wir eventuell teilen« heißt es (eigene Übersetzung): »Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um einige unserer Dienste bereitzustellen. Zum Beispiel senden unsere Drittanbieter einen Verifizierungscode an Ihre Telefonnummer, wenn Sie sich für unsere Dienste registrieren. Diese Anbieter sind durch ihre Datenschutzrichtlinien verpflichtet, diese Informationen zu schützen.«

Wer diese Dienstleister sind und was genau ihre Rolle ist, erfährt man nicht. Ist das mit dem europäischen Recht vereinbar? Immerhin ist der Anspruch der Datenschutz-Grundverordnung, die auch für in der EU tätige US-Anbieter gilt, dass Dienste ihre User verständlich und umfassend informieren.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) ist die in Deutschland für Signal zuständige Aufsichtsbehörde. Hält die Behörde für rechtskonform, dass die Datenschutzerklärung ausschließlich auf Englisch verfügbar ist und die Dienstleister nicht konkret benennt?

Auf Nachfrage teilt ein Sprecher nur mit: »Die von Ihnen genannten Punkte sind dem BfDI bekannt.« Signal habe noch nicht einmal einen Vertreter benannt, an den Bescheide geschickt werden könnten: »Bis heute hat Signal dem BfDI gegenüber allerdings weder einen Vertreter in der EU (nach Art. 27 DSGVO) noch einen Datenschutzvertreter (nach Art. 37 DSGVO) benannt.« Derzeit habe die Aufsichtsbehörde daher keinen Kontakt zum Unternehmen. Kontaktversuche seien unbeantwortet geblieben.

Man findet weder Satzung, noch Finanz- oder detaillierte Jahresberichte

Auch detaillierte Informationen über die eigenen Strukturen stellt das Projekt nicht bereit: Anders als bei Digital-Organisationen wie der Wikimedia Foundation oder der Mozilla Foundation findet man auf der Website Signal.org und der Website der Mutterorganisation Signal Foundation weder die Satzung, noch die Finanzberichte, noch die detaillierten »Form990«-Jahresberichte, die US-Nonprofits für die US-Bundessteuerbehörde IRS anfertigen müssen.

Gerade bei zivilgesellschaftlichen Organisationen sei Transparenz geboten, mahnt Folkard Wohlgemuth, ehrenamtlicher Prüfer bei der Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ): »Die Veröffentlichung von Satzung, Jahres- und Finanzberichten ist ein essentieller Bestandteil für die Transparenz, vor allem im gemeinnützigen Sektor.« Die Initiative – ins Leben gerufen vom deutschen Chapter der Organisation Transparency International – hat zehn Punkte veröffentlicht, zu denen zivilgesellschaftliche Akteure Informationen zugänglich machen sollten, um Glaubwürdigkeit herzustellen. Darunter ist auch die Forderung, die Satzung und Tätigkeitsberichte verfügbar zu machen sowie offenzulegen, wer wesentliche Entscheidungsträger und -trägerinnen sind.

Kritikpunkt 5: Die Macht ist stark konzentriert

Einem US-Journalismusprojekt ist zu verdanken, dass zumindest grundlegende Einblicke in die Arbeit und Struktur des Signal-Projekts möglich sind. Im »NonProfit-Explorer« trägt die Organisation ProPublica die Form990-Berichte steuerbefreiter US-Organisationen zusammen. In der Datenbank finden sich auch die Berichte der Signal Foundation. Zur Frage, wer bei Signal Entscheidungen trifft und Einfluss nimmt, findet man dort Überraschendes. Wie die Berichte nahelegen, hat ein Tech-Milliardär das Sagen: der ehemalige WhatsApp-Gründer Brian Acton.

Die Mutterorganisation des Messengers ist die Signal Foundation. Diese in Mountain View im Silicon Valley ansässige Non-Profit-Organisation wird von einem fünfköpfigen Vorstand geleitet, dem Meredith Whittaker vorsitzt, die als öffentliches Gesicht von Signal auftritt. Im Juni 2023 hat Whittaker etwa den Eröffnungsvortrag auf der Berliner Digitalkonferenz Re:publica gehalten.

Anders als bei Digitalorganisationen wie der Wikimedia Foundation ist der Vorstand allerdings nicht das höchste Gremium. Eine Ebene darüber gibt es noch die Mitgliederversammlung der Foundation. Und diese besteht aus einer einzigen Person: Brian Acton. Der hat laut Form990-Bericht für 2021 das alleinige Recht, den Vorstand (das »Board of Directors«) zu wählen.

Außerdem ist Acton der Geschäftsführer der Signal Messenger LLC. Diese hundertprozentige Tochterfirma der Foundation ist für die eigentliche technische Entwicklungsarbeit am Messenger zuständig. Die Position hatte bis Anfang 2022 Matthew Rosenfeld inne, der ursprüngliche Signal-Gründer, bekannt unter dem Pseudonym Moxie Marlinspike. Im Januar 2022 trat Marlinspike zurück und der ehemalige WhatsApp-Gründer übernahm.

Als Mäzen hat Acton der Stiftung viel Geld zur Verfügung gestellt

Brian Acton hatte zusammen mit einem Partner den Messenger WhatsApp gegründet und seine Anteile im Jahr 2014 für geschätzte drei Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. Im Jahr 2018, da war Signal schon einige Jahre auf dem Markt, gründeten Acton und Marlinspike gemeinsam die Signal Foundation als neue organisatorische Heimat des Messengers.

Als Mäzen hat Acton der Stiftung viel Geld zur Verfügung gestellt, wie sich aus dem Bericht für 2019 rekonstruieren lässt. Im ersten Schritt gab Acton der Stiftung im Februar 2018 ein zinsloses Darlehen über 105 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 50 Jahren. Davon wandelte er im Laufe des Jahres 2019 etwa 75 Millionen in Eigenkapital der Stiftung um. Laut Bericht betrug das Darlehen von Acton Ende 2019 nur noch 29,7 Millionen US-Dollar. Der Differenzbetrag von 75,3 Millionen taucht in der Bilanzaufstellung als »Guthaben mit Spenderbeschränkungen« auf.

Acton ist also der wichtigste Geldgeber der Signal Foundation. Er verantwortet das Tagesgeschäft, ist einer der fünf Vorstandsmitglieder der Stiftung und kann als einziges Mitglied der Mitgliederversammlung in Eigenregie über die Zusammensetzung des Vorstands bestimmen. (Zumindest war das bis 2021 so, das Jahr des letzten verfügbaren Signal-Berichts.) Zur aktuellen Situation hat sich die Signal Foundation auf Anfrage von Spektrum.de nicht geäußert.

Für optimal halte er diese Konstellation definitiv nicht, kommentiert Jan Schötteldreier vom Digitalverein Digitalcourage die Machtverhältnisse bei Signal: »Bei einem Projekt, dem so viele Leute ihre Kommunikation anvertrauen, würde ich mir eine demokratischere Organisationsstruktur wünschen.«

Nach einem Fazit zum Messengerprojekt befragt, ist Schötteldreier gespalten. Zum einen sieht er große Verdienste: Signal sei früh Open Source und verschlüsselt gewesen und habe damit die Standards der Branche geprägt. »Es war klar: Ein Messenger, der als Alternative zu WhatsApp ernst genommen werden will, muss ebenfalls quelloffen und verschlüsselt sein«, so Schötteldreier.

Signal habe wegweisende Privatsphären-Technologien entwickelt und einen guten Kompromiss zwischen Nutzerfreundlichkeit und Privatsphäre gefunden. Während sich die Verbreitung anderer Datenschutz-Technologien nur im niedrigen Prozent- oder gar Promillebereich bewege, werde Signal massenhaft genutzt.

All das dürfe aber kein Freifahrtschein sein. In der Vergangenheit habe das Projekt seine Nutzer und Nutzerinnen immer wieder irritiert und verärgert. Signal habe sich in den ersten Jahren einen exzellenten Ruf aufgebaut. Dem müsse das Projekt aber auch gerecht werden und aufpassen, den Ruf nicht fahrlässig zu verspielen.

Anmerkung: Der Autor des Artikels hat der Signal Foundation Fragen zu den Kritikpunkten im Text gestellt. Unter anderem hat er die Möglichkeit gegeben, die Lesart der Angaben in den Jahresberichten zu kommentieren und, falls erforderlich, zu korrigieren. Die Organisation hat den Erhalt der Fragen bestätigt, die Fragen aber bislang nicht beantwortet (Stand: 12. Oktober 2023).

Transparenzhinweis (23. Oktober 2023): In einer früheren Version wurde Jan Schötteldreier als ehrenamtlicher Mitarbeiter von Digitalcourage bezeichnet. Er ist dort jedoch fest angestellt.