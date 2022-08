Hirnforschung: Nachdenken hat seinen Preis

Während sie die Tests machten, ließen sich die Probanden von Zeit zu Zeit per Magnetresonanzspektroskopie (MRS) untersuchen. Dieses Verfahren erlaubt es, die Konzentration ausgewählter Molekülsorten im Nervensystem zu messen. Bei geistig intensiv tätigen Teilnehmern, so das Ergebnis, sammelte sich die Substanz Glutamat in der vorderen Großhirnrinde an. Die dort befindlichen Hirnareale wirken daran mit, Gefühle zu regulieren, und sie sind bedeutsam für die Selbstkontrolle sowie für die Handlungsplanung und -steuerung.

Glutamat gehört zu den wichtigsten erregenden Botenstoffen im Gehirn. Zudem ist es an der Entgiftung von Ammoniak beteiligt, dient als Vorläufer für weitere Botenstoffe und wirkt in höheren Konzentrationen toxisch. Deshalb muss der Organismus den Glutamathaushalt im Gehirn präzise regulieren. In zu hoher Menge stört die Substanz den Zellstoffwechsel, beeinträchtigt die neuronale Informationsübertragung und führt im Extremfall zu Vergiftungserscheinungen.