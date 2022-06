Teilchenphysik: Der Traum vom sterilen Neutrino bestätigt sich nicht

Fachleute handelten den Fund bereits als Sensation, sogar das Wort »nobelpreisverdächtig« fiel: Im Jahr 2018 präsentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Experiments MiniBooNE am US-Forschungslabor Fermilab bei Chicago einen rätselhaften Überschuss an Elektron-Neutrinos in ihren Messungen, der nicht zum klassischen Standardmodell der Elementarteilchen passte. Doch neue Daten aus dem Folgeexperiment MicroBooNE zeigen nun: nichts. »Die Ergebnisse stimmen entweder mit den Ratenerwartungen des Booster-Neutrinostrahls überein oder liegen leicht darunter, und es wird kein Überschuss an Elektron-Neutrinos beobachtet«, schreibt die Forschungsgruppe in der aktuellen Ausgabe der »Physical Review Letters«. Nobelpreis ade.

Der zunächst im Jahr 2002 gestartete Versuch MiniBooNE sollte das Ergebnis des Neutrino-Experiments LSND am Los Alamos National Laboratory aus den 1990er Jahren bestätigen, bei dem erstmals zu viele Elektron-Neutrinos gemessen wurden. Der Befund hatte damals für Irritationen gesorgt, denn es gab keine nahe liegende Erklärung. Die Experten spekulierten deshalb, es könne sich um »sterile« Neutrinos handeln, die noch weniger mit Materie wechselwirken als ihre ohnehin scheuen Verwandten, die Elektron-, Myon- und Tau-Neutrinos. Würde sich dies bewahrheiten, so hofften und hoffen die Physiker noch immer, käme man vielleicht einigen offenen Fragen des Universums näher, etwa der Suche nach der Dunklen Materie oder gar der Weltformel. Und tatsächlich war die Aufregung im Jahr 2018 groß.

Bei solchen Messungen untersuchen die Wissenschaftler die so genannte Neutrino-Oszillation – ein quantenmechanisches Phänomen, bei dem sich die Neutrinos permanent ineinander umwandeln. Dieses Verhalten wurde erstmals in den 1960er Jahren beobachtet, als Wissenschaftler deutlich weniger von der Sonne abgestrahlte Neutrinos maßen als erwartet. Aber es dauerte Jahrzehnte und benötigte viel experimentelle Arbeit, um schlüssig zu beweisen, dass diese »fehlenden« Neutrinos auf ihrer Reise zur Erde nicht verschwunden waren, sondern sich lediglich in die beiden anderen Neutrinotypen umgewandelt hatten.