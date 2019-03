Nationalpark: Öl im Paradies

Da die Bohrlöcher nicht in direkter Nähe zur Station liegen, bemerken die Forscher keine unmittelbaren Verschmutzungen. Doch wenn Swing am Río Tiputini steht, sieht er manchmal einen schillernden Film an der Oberfläche treiben: »Ölförderungen überall auf der Welt sind fast hermetisch von der Außenwelt abgeriegelt. Angeblich soll dies Konflikte vermeiden und die lokale Bevölkerung vor möglichen Unfällen schützen. Aber natürlich gibt es auch heute noch Pfusch und Leckagen. Und die Firmen müssen sich nicht weiter um Details scheren, wenn keiner über den Zaun sehen kann.«

Laden... © Getty Images / Bloomberg (Ausschnitt) Ölpipeline in Ecuador | Ecuador hat eigentlich schon schlechte Erfahrung mit der Ölförderung in Amazonien gemacht: Ab den 1970er Jahren pumpten ausländische Firmen den Rohstoff im Amazonasbecken ab – und hinterließen vielerorts eine Ölpest.

Bock zum Gärtner

Nur die südliche Hälfte des Parks ist noch unangetastet und wird auch so benannt: Es ist die Zona Intangible Tagaeri Taromenane. Die beiden letzteren Begriffe bezeichnen die zwei Gruppen der Huaorani, die in dieser Region in selbst gewählter Isolation leben. Sofern man sie lässt: Eine der drei Ölquellen des Blocks ITT liegt direkt in der Schutzzone. »Hier Öl zu fördern, ist verfassungswidrig«, erklärt Mazabanda. Denn Ecuador ist das erste Land, das in seiner Verfassung ein Recht auf die Existenz und Aufrechterhaltung der Natur festgeschrieben hat. Doch kürzlich hat der amtierende Präsident Lenín Moreno einen neuen Umweltminister eingesetzt – Marcelo Mata, der seinen beruflichen Schwerpunkt bisher in der Ölindustrie hatte. Sein Vorgänger hatte sich den Protesten von Naturschützern und Ureinwohnern gebeugt und eine Verfügung zu Bohrungen in der Zona Intangible nicht unterzeichnet.

Präsident Moreno plant, das Schutzgebiet im Bereich des Blocks ITT zu beschneiden und an anderer Seite zu erweitern. Zwar leben die isolierten Stämme nomadisch, doch müssten sie aus ihrem Kerngebiet in selten besuchte Regionen wechseln. Dies birgt ein hohes Konfliktpotenzial. Und mit jeder Ölplattform und jedem Zufahrtsweg wächst der Druck auf die Ureinwohner: Schon jetzt roden Holzfäller illegal in der Zona Intangible. In den letzten Jahren kam es zu blutigen Auseinandersetzungen mit Todesfällen auf beiden Seiten. »Die Tagaeri und Taromenane werden dem nicht lange standhalten«, betont Swing: »Man vermutet, dass es kaum mehr als 300 dieser Menschen gibt. Wenn im einen Jahr fünf, im nächsten zehn von ihnen sterben, werden die Stämme sehr bald nicht mehr existieren.«

Laden... © Eachat / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Kaiman mit Schmetterlingen | Mit der Ölförderung geht oft verschmutztes Wasser einher – und damit Gefahren für Mensch und Tier.

Heutzutage teilen geschädigte Gemeinschaften ihre Geschichten über soziale Netzwerke: Das hilft anderen Gruppen, die bisher weniger stark beeinflusst sind. Umweltaktivisten, die während Correas Amtszeit inhaftiert wurden, werden langsam wieder frei gelassen. Und Ende Dezember 2018 zeigten die Proteste vorläufige Erfolge: Energieminister Carlos Pérez erklärte einen einstweiligen Verzicht auf Bohrungen in den Gebieten der Tagaeri und Taromenane. »Wir haben das Gesetz auf unserer Seite«, stellt Mazabanda klar: »Die juristischen Institutionen sind weniger von der Regierung korrumpiert als zu Correas Zeiten.« Dennoch beharrt der Minister darauf, in anderen Bereichen des Blocks ITT weiterzubohren.

Wenn Kelly Swing die nordwestlichen Grenzen des Nationalparks betritt, hört er das Knirschen der eigenen Schritte plötzlich doppelt so laut. Der Grund ist eine unheimlich anmutende Stille. Das Gekreische und Geschnatter, das Flattern unzähliger großer Flügel in den Baumkronen – es fehlt. »Der Wald steht noch, aber er ist völlig leer«, beschreibt der Zoologe: »Alles, was mehr als ein paar hundert Gramm wiegt, ist Opfer der Jäger geworden.« Dieses Phänomen bemerkt er überall dort, wo über zwei oder drei Jahrzehnte Straßen den Zugang in den Wald ermöglichen. Auf Satellitenbildern sehen die Wälder intakt aus: Kahlschläge sind leicht zu identifizieren, das Empty Forest Syndrome ist es nicht. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 50 Jahren mehr als ein Bruchteil des heutigen Yasuní übrig ist«, bilanziert Swing düster: »Doch ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich falschliege.«