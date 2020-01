Illegalen Emissionen auf der Spur: Die FCKW-Detektive

Oben angekommen saugt sie Luft aus einem Auffangbehälter in die vier Flaschen. Mit der abgepackten Bergluft im Gepäck geht es dann wieder abwärts zur Global Monitoring Division der NOAA, die, nur 40 Kilometer entfernt, ebenfalls in Boulder angesiedelt ist. Dort leiten dann Montzka und seine Kollegen den Inhalt der Flaschen durch drei Gaschromatografen und ermitteln die Konzentration von 50 Spurengasen. Sie wollen herausfinden, was sich im »atmosphärischen Hintergrund« abspielt, wie es um die Luft bestellt ist, die um den Globus als Ganzes zirkuliert. Das erfährt man am besten dort, wo es keine lokalen Verschmutzungsquellen gibt – etwa in der Umgebung des kleinen grünen Schuppens auf der Niwot Range oder in der Jungfraujoch-Station. Die Abgeschiedenheit dieser Örtlichkeiten ist auch ihr größter Nachteil: Sie sind schwer zu erreichen und teuer in der Unterhaltung, meint Montzka.

Am Südpol gibt es welche, im grönländische Inlandeis und an der Südspitze Tasmaniens. Insgesamt empfängt Montzkas Labor Luftproben von 16 Entnahmestellen. Das Jungfraujoch hingegen ist Teil eines weiteren Messstellennetzwerks namens Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE), bei dem mit Förderung der NASA an 13 Orten Proben gesammelt werden.

An manchen davon werden seit den 1970er Jahren die Konzentrationen von FCKW und verwandten Verbindungen gemessen. Als man die Substanzen in den 1920er Jahren entwickelte, galten sie als unbedenklich. Erst im Lauf der 1970er Jahre kam man dahinter, dass sie auch in hohe Luftschichten aufsteigen und dort ihr zerstörerisches Werk anrichten. 1985 entdeckte man schließlich das Ozonloch.

Laden... © Palmer, J.: The chemists policing Earth’s atmosphere for rogue pollution . Nature 577, 2020; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Messstationen der NOAA und von AGAGE | An diesen Stellen sammeln Forscher Luftproben, die sie auf verdächtige Spurengase untersuchen. Nicht alle Weltgegenden sind gleich gut abgedeckt.

NOAA- und AGAGE-Forscher treffen sich regelmäßig, um sich über ihre Ergebnisse auszutauschen und an die Unterzeichnerstaaten weiterzugeben. Von ihnen stammten auch die Hinweise, die zu den Ergänzungen des Protokolls führten, das inzwischen deutlich mehr Substanzen reguliert als noch zu Beginn. »Die Verabschiedung des Protokolls war keine einmalige Angelegenheit«, sagt David Fahey, Atmosphärenchemiker bei der NOAA und einer der vier Kovorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats des Protokolls.

10 000-mal schädlicher als Kohlendioxid

Für die Überwachungsteams ist es wie beim Märchen von Hase und Igel: Kaum haben sie einen verdächtigen Stoff dingfest gemacht, erscheint schon wieder der nächste am Himmel. Bereits vor dem FCKW-Verbot haben Hersteller mit alternativen Kühlmitteln experimentiert, etwa mit teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen. Doch auch deren ozonschädigende Wirkung wurde schnell offenbar. Eine 2007 verabschiedete Erweiterung des Protokolls verlangt nun, dass ihre Herstellung und Verwendung bis 2030 ausläuft. Die dritte Generation der Kühlmittel, die teilfluorierten Kohlenwasserstoffe, erwies sich dank eines Verzichts auf Chlor oder Brom endlich als ungefährlich für die Ozonschicht. Aber wie sich bald zeigen sollte, sind sie potente Treibhausgase, deren klimaschädliche Wirkung die von CO 2 um mehr als das 10 000-Fache übersteigen kann.

Ohne Regulierung drohen die teilfluorierten Kohlenwasserstoffe die Erde bis 2100 um ein halbes Grad zu erwärmen. Darum verlangen nun die so genannten Kigali-Änderungen des Montrealer Protokolls, verabschiedet im Jahr 2016, Produktion und Einsatz dieser Stoffe bis Ende der 2040er Jahre um 80 bis 85 Prozent zu reduzieren.