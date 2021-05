Partnerschaft: Warum Menschen fremdgehen

Diejenigen, die aus Wut, fehlender Liebe oder dem Bedürfnis nach Abwechslung fremdgingen, hatten tendenziell längere Affären

Der Grund für die Untreue hatte auch einen großen Einfluss auf die Länge der Affäre. In einigen Fällen war sie bloß ein kurzes Stelldichein, während andere Teilnehmer eine längere und tiefere Bindung zu ihrem neuen Partner entwickelten. Diejenigen, die aus Wut (beispielsweise dem Wunsch nach Rache), fehlender Liebe oder dem Bedürfnis nach Abwechslung fremdgingen, hatten tendenziell längere Affären, während diejenigen, die durch die Situation motiviert waren (etwa weil sie betrunken oder »überwältigt« waren und »nicht klar denken konnten«), den Seitensprung früher beendeten. Frauen hatten dabei im Durchschnitt längere Affären als Männer.

Jeder Dritte gesteht am Ende

Am Ende gab nur ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Betrug gegenüber ihrem eigentlichen Partner zu. Frauen waren eher geneigt, einen Seitensprung zu gestehen, als Männer. Vor allem Menschen, die aus Wut fremdgingen oder weil sie sich vernachlässigt fühlten, berichteten am Ende die Wahrheit. Bei Personen, die sich nach Abwechslung sehnten oder ihrem sexuellen Verlangen folgten, war das hingegen seltener der Fall. Das deutet darauf hin, dass manche Probanden ihr Geständnis möglicherweise ebenfalls als eine Form der Vergeltung betrachteten anstatt als Gelegenheit, ihr Gewissen zu beruhigen. Teilnehmer, die ihren Fehltritt eingestanden, waren zudem auch eher dazu bereit, eine feste Beziehung mit dem Affärenpartner einzugehen. Dazu passt auch die Beobachtung, dass Menschen, die aus Mangel an Liebe fremdgingen, sich tendenziell weniger Mühe gaben, ihre Affäre zu verbergen: So hatten sie etwa mehr öffentliche Verabredungen und zeigten häufiger offen ihre Zuneigung.

Bedeutet eine Affäre also tatsächlich immer das Ende einer Beziehung? Auch hier kommt es auf die Gründe an: Die Fremdgeher beendeten ihrer eigentliche Partnerschaft eher, wenn ihr Seitensprung aus Wut, mangelnder Liebe, einem geringen Gefühl der Verpflichtung oder Vernachlässigung resultierte. Geschah die Untreue hingegen aus der Situation heraus, war dies seltener der Fall. Überraschenderweise endete nur eine von fünf Beziehungen (20,4 Prozent) auf Grund der Affäre. Ebenso viele Paare (21,8 Prozent) blieben zusammen, obwohl der Hauptpartner von dem Seitensprung erfuhr, während etwas mehr (28,3 Prozent) zusammenblieben, ohne dass der Partner etwas ahnte. Die übrigen Beziehungen zerbrachen aus Gründen, die nichts mit Untreue zu tun hatten.

Bei den Paaren, die sich trennten, entwickelte sich aus der Affäre nur selten eine echte Beziehung: Nur bei einer von zehn Affären (11,1 Prozent) kamen die Beteiligten im Anschluss auch offiziell zusammen.