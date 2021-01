Molekulares Mysterium: Die zwei Gesichter des Wassers

Der Schlüssel dabei ist, die Stärke der Wasserstoffbrückenbindung zu verändern, die zur tetraedrischen Anordnung führt. Indem die Wechselwirkungen künstlich mehr oder weniger in diese Form gezwungen werden, wandelt sich Russo zufolge das makroskopische Verhalten von Wasser. Dabei können viele Anomalien verschwinden. Erhöht man zum Beispiel den Tetraedercharakter der Flüssigkeit, steigert also den Anteil der Moleküle mit genau vier nächsten Nachbarn, schwimmt Eis als fester Aggregatzustand nicht mehr obenauf, sondern sinkt ab – wie bei normalen Substanzen, die erstarren.

Russo verwendet ein Zwei-Zustände-Modell, das Wasser als eine ständige Mischung seiner beiden Formen mit hoher und niedriger Dichte behandelt. Falls es diese wirklich gibt – könnten sie dann als einzelne, voneinander getrennte Flüssigkeiten auftreten? Bereits 1992 deuteten Simulationen von Eugene Stanley von der Boston University darauf hin, dass das bei unterkühltem Wasser bei sehr niedrigen Temperaturen passiert.

Obwohl Wasser unter Atmosphärendruck bei null Grad Celsius gefriert, braucht es dazu Verunreinigungen als Kristallisationskeime. Ohne sie lässt sich flüssiges Wasser bis auf etwa 232 Kelvin (minus 41 Grad Celsius) bringen. Kühlt man weiter, wird es allerdings sehr schnell zu Eis. Wasser existiert unter 136 Kelvin (minus 137 Grad Celsius) außerdem in einem glasartigen Zustand, gefriert aber oberhalb dieser Temperatur rasch. In dem weiten Temperaturbereich dazwischen ist in Experimenten keine flüssige Phase feststellbar. Wasserexperten wie Nilsson bezeichnen die Region als Niemandsland.

Auf Grundlage von Stanleys Modell könnte sich unterkühltes Wasser im Niemandsland tatsächlich in zwei verschiedene Phasen aufteilen. Und es würde ein bisher unbekannter »kritischer Punkt« existieren. An einem solchen verschwindet die Grenze zwischen zwei Phasen. Wasser hat beispielsweise bei 647 Kelvin und einem Druck von 221 Bar (22 Megapascal, 1 Bar entspricht etwa Atmosphärendruck) einen kritischen Punkt. Von dort an sind die Eigenschaften zwischen dem flüssigen und dem dampfförmigen Zustand ununterscheidbar. Am hypothetischen kritischen Punkt im Niemandsland würde die Trennung zwischen beiden Flüssigkeiten verschwinden. Doch die Suche nach Belegen dafür ist alles andere als einfach. Russo meint: »Wir können keine Gläser mit den zwei Arten von Wasser füllen. Aber bei einigen Experimenten gab es zumindest indirekte Hinweise auf solche Übergänge.«

Ein Ansatz geht von Wasser in seinem amorphen Zustand – das heißt, es ist fest, allerdings auf molekularer Ebene nicht kristallin geordnet – bei niedrigen Temperaturen aus. Unterhalb von 136 Kelvin gibt es zwei Typen von einem solchen glasartigen Wasser, einen mit geringer Dichte und einen mit hoher. Entsprechen diese vielleicht dem hypothetischen LDL- und HDL-Wasser bei höheren Temperaturen? Dann könnte es unter den richtigen Versuchsbedingungen möglich sein, die flüssigen Phasen getrennt voneinander zu beobachten – und vielleicht auch einen Übergang zwischen ihnen. Russo erklärt: »Kollegen suchen auf diesem Weg Beweise. Sie fangen beim Glas an, erhitzen es ein wenig und versuchen, eine Umwandlung zu den Flüssigkeitstypen zu erkennen, bevor alles kristallisiert.«

Extrem kurze Röntgenpulse beschießen winzige Tropfen im Vakuum

Nilsson nähert sich von der anderen Seite. Er will die beiden Flüssigkeiten mittels Röntgenstreuung an ultrakalten Wassertröpfchen nachweisen. »Wir haben Techniken entwickelt, um alles sehr schnell ablaufen zu lassen«, erläutert er. »Wenn die Experimente nur noch eine Dauer im Bereich von Mikrosekunden haben, lässt sich die Grenze zum Niemandsland zu immer tieferen Temperaturen verschieben.« Sein Team hat zwischen 10 und 20 Mikrometer kleine Wassertröpfchen in ein Vakuum injiziert, wo sie blitzartig abkühlen. Mit Hilfe von lediglich 50 bis 100 Femtosekunden langen Strahlungsimpulsen eines Röntgenlasers vermaßen die Wissenschaftler dann Struktureigenschaften des flüssigen Wassers in einem Tropfen. »Wir konnten bis auf 227 Kelvin heruntergehen und ein Stück weit ins Niemandsland schauen«, sagt Nilsson.